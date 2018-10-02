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منوعات

من كيم كارداشيان إلى طليقة الوليد.. أشهر السرقات بباريس

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:37 م
صدى البلد
أحمد شريف
سرقة المشاهير والأمراء بات أمرا متكررا وكان آخر ضحايا تلك السرقات الأميرة السعودية "أميرة الطويل"، طليقة الأمير السعودي الوليد بن طلال، وذلك خلال حفل زوجها من الملياردير الإماراتي خليقة المهري.

وترجع تفاصيل الواقعة حين أقيم حفل زفاف أميرة الطويل مع رجل الأعمال الإماراتي المهيري الذي يعد سابع أغنى رجل في الإمارات، يوم 9 سبتمبر الماضي في أحد القصور بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس، وحضرته الإعلاميتان الأمريكيتان الشهيرتان أوبرا وينفري وجاييل كينج والنخبة السعودية في باريس وعدد من موظفي الأمم المتحدة الذين عملوا مع أميرة في جهودها الخيرية العديدة.

وفي اليوم التالي بعد الزفاف تم الإعلان عن سرقة مجوهرات أميرة سعودية دون الكشف عن هويتها، بقيمة مليون دولار عبر غرفتها في فندق ريتز بالعاصمة الفرنسية.

وكشفت شرطة العاصمة إنه لم يوجد أي علامة على حدوث اقتحام للغرفة التي كانت بها المجوهرات، ليظل واقعة السرقة لغز لم يتم حله حتى الآن.

سرقة كيم كارداشيان

لم تكن سابقة الأميرة السعودية هي الأولى من نوعها في فرنسا، ففي أكتوبر من العام 2016 تعرضت نجمة برامج تليفزيون الواقع، كيم كارداشيان، لسطو مسلح في حي راقٍ صغير في العاصمة الفرنسية، باريس، نفذه مسلحان كانا يرتديان زي الشرطة، بحسب ما ذكره وكيلها الإعلامي والشرطة، بحسب ما ذكرته شبكة بي بي سي حينها.

وكشف المتحدث باسم النجمة الأمريكية البالغة من العمر 35 عاما آنذاك أن كارداشيان أصيبت بصدمة شديدة، لكنها لم تصب بأي جروح في جسدها.

وأوضح حينها المتحدث باسم شرطة باريس بأن المسروقات، أغلبها من المجوهرات، وتبلغ قيمتها حوالي 7 ملايين يورو.

وكانت النجمة الأمريكية في باريس لحضور أسبوع الموضة في العاصمة الفرنسية برفقة والدتها كريس جينر وشقيقتها كيندل جينر.

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