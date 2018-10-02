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محافظات

الوادى الجديد تنفذ حملة نظافة لمعبد هيبس

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:35 م
معبد هيبس
معبد هيبس
منصور ابو العلمين
نفذت محافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، حملة نظافة موسعة لمعبد هيبس بمدينة الخارجة استعدادا لاحتفالات المحافظة بالعيد القومى المقرر لها أن تبدأ من غد الأربعاء.

وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الخارجة إنه يتم حاليا عمل نظافة داخلية للمعبد بالتنسبق مع وزارة الآثار تشمل تسوية مدخل الطريق المؤدى للمعبد وإزالة الحشرات والنباتات التي تقع بجانب السور وبحرم المعبد، وازالة كافة المخلفات والقمامة وإنارة المعبد والطريق المؤدي إليه.

وأضاف الطماوى أنه يتم أيضا تنفيذ المسرح الذي ستقام عليه عروض الفنون الشعبية بدأ من مساء غد، حيث من المقرر أن تقوم ٤ فرق شعبية من محافظات القاهرة والشرقية والإسماعيلية وأسيوط بتقديم عروضها المميزة.

يذكر أن محافظة الوادى الجديد تحتفل كل عام في الثالث من أكتوبر بعيدها القومى وهو ذكري وصول أول قافلة من سلاح المهندسين لتعمير الواحات.

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