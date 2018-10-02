مؤسس مبادرة مش هنسكت على التحرش الجنسي: لا ندعو للعنف.. فيديو

قالت هادية عبدالفتاح، مؤسسة مبادرة مش هنسكت على التحرش، إن المبادرة ليست بجديدة، حيث أنه تم تأسيسها منذ عامين.



وتابعت " عبد الفتاح" خلال تقرير عرضته فضائية "Ten" اليوم، الثلاثاء، أنهم خلال الورشة يقومون بشرح معنى التحرش الجنسي، وتعليم المشتركين أساليب الدفاع عن النفس، دون دعوة للعنف.



وأضافت " عبد الفتاح" أنه خلال الورشة يتم توعية المشاركين بقانون التحرش الجنسي وحقوق المرأة، إلى جانب الخطوات التي يجب أن يتخذوها عند تعرضهم للتحرش.

