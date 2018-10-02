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مؤسس مبادرة مش هنسكت على التحرش الجنسي: لا ندعو للعنف.. فيديو

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:34 م
هادية عبدالفتاح،
هادية عبدالفتاح، مؤسسة مبادرة مش هنسكت على التحرش
توك شو
قالت هادية عبدالفتاح، مؤسسة مبادرة مش هنسكت على التحرش، إن المبادرة ليست بجديدة، حيث أنه تم تأسيسها منذ عامين.

وتابعت " عبد الفتاح" خلال تقرير عرضته فضائية "Ten" اليوم، الثلاثاء، أنهم خلال الورشة يقومون بشرح معنى التحرش الجنسي، وتعليم المشتركين أساليب الدفاع عن النفس، دون دعوة للعنف.

وأضافت " عبد الفتاح" أنه خلال الورشة يتم توعية المشاركين بقانون التحرش الجنسي وحقوق المرأة، إلى جانب الخطوات التي يجب أن يتخذوها عند تعرضهم للتحرش.

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