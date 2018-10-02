وزير البيئة تعرض على مجلس الوزراء ترتيبات انعقاد مؤتمر التنوع البيولوجي بشرم الشيخ

عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الترتيبات الخاصة بتنظيم مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.



وأكدت الوزيرة أن هناك إقبالًا كبيرًا من مختلف دول العالم على المشاركة في الاجتماع من خلال وفود رفيعة المستوى، وهو ما يضيف زخمًا لهذا المؤتمر الذي يحظى بأهمية كبيرة في ضوء ما يضمه من أطراف دولية تناقش دمج التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية المختلفة مثل الطاقة والتعدين ومجال الصحة والصناعة والبنية التحتية.



من جانبه أكد رئيس الوزراء أهمية اتخاذ أقصى درجات الاستعداد وتوفير الدعم اللازم لضمان التنظيم الجيد للمؤتمر وظهوره بالشكل اللائق، لاسيما في ضوء الإقبال الكبير للمشاركة فيه من عدد كبير من دول العالم، وذلك على النحو الذي يحقق أهداف المؤتمر.