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ثقافة

انعقاد الملتقى العلمي الأول لآثار سيناء والقناة.. 10 أكتوبر

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:41 م
صدى البلد
علاء المنياوي
تنظم وزارة الآثار الملتقي العلمي الأول لآثار سيناء ومدن القناة وذلك بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر، بمقر المركز العلمي لآثار سيناء بمنطقة آثار شمال سيناء بالقنطرة شرق 10 أكتوبر.

وقال د. أيمن العشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، إن الملتقي يتناول أهم الاكتشافات الأثرية بسيناء ومدن القناة، بالإضافة إلي التأكيد علي أهمية دور سيناء التاريخي كونها بوابة العائلة المقدسة إلي مصر، كما يناقش الملتقي العمارة الحربية علي طريق حورس بشمال سيناء.

وأضافت د. نادية خضر رئيس الإدارة المركزية للوجه البحري، أن الملتقي سيتناول خطط وزارة الآثار المستقبلية لملف تنمية سيناء أثريا وفتح مواقعها للزيارة كونها جزء مهم من أرض الوطن وبوابة مصر الشرقية، والجسر الثقافي بين مصر وحضارات الشرق القديم . وخلال المؤتمر سيتم عرض فيلم تسجيلي تحت عنوان " معركة قادش" بمشاركة مركز توثيق التراث.

ومن جانبه قال د. هشام حسين مدير عام منطقة آثار شمال سيناء، إن المؤتمر سوف يبدأ في تمام الساعة 9:30 صباحا، وسيتم تناول وعرض لعدد 12 موضوع من بينها العمارة الحربية علي طريق حورس، وأهم الاكتشافات الأثرية بتل الفارما، ومشروعات الترميم والصيانة بسيناء ومدن القناة، ومشروع توثيق النقوش الصخرية بجنوب سيناء: المرحلة الثانية، وسانت كاترين: الدير والحصن.

يأتى ذلك بمشاركة نخبة من قيادات الوزارة من بينهم نوبي محمد مدير عام الحفائر والبعثات، وغريب سنبل رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم، ومديري عموم مناطق شمال سيناء وجنوب سيناء والسويس وبور سعيد والاسماعيلية، وقيادات وزارة الآثار التي سبق وقامت بوضع حجر الأساس في عملية حفائر وتطوير المواقع الأثرية بسيناء.

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