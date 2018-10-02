ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

المستشار الثقافي الصيني يفتتح المعامل الصوتية بألسن كفر الشيخ.. صور

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:41 م
صدى البلد
محمود زيدان
افتتح الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، و شي يويه وين، المستشار الثقافي الصيني، اليوم، المعامل الصوتية الموجودة بكلية الألسن بجامعة كفر الشيخ.

وقال القمري، إن كلية الألسن تعد من أهم الكليات النظرية وهى فخر لمنطقة الدلتا، حيث تعتبر أول كلية تنشأ بمنطقة الدلتا وهذه الكلية لها من الأهمية بمكان، حيث إن اللغات أصبحت متطلبا رئيسيا من متطلبات السوق الآن.

وتفقد رئيس الجامعة، والمستشار الثقافي الصيني كليات الجامعة، ومصنع الأدوية الموجود بها، وكلية علوم الثروة السمكية ومعامل تنقية المياه ومصنع الأعلاف، ومعهد علوم وتكنولوجيا النانو بالجامعة.

وقال المستشار الثقافي الصيني، إن ما رآه في جامعة كفر الشيخ لم يشاهده في أي مكان بالعالم، مضيفًا أن كفر الشيخ هي أم الدنيا" على حد تعبيره.
المستشار الثقافي الصيني يفتتح المعامل الصوتية بألسن كفر الشيخ.. صور
المستشار الثقافي الصيني يفتتح المعامل الصوتية بألسن كفر الشيخ.. صور
المستشار الثقافي الصيني يفتتح المعامل الصوتية بألسن كفر الشيخ.. صور
المستشار الثقافي الصيني يفتتح المعامل الصوتية بألسن كفر الشيخ.. صور
المستشار الثقافي الصيني يفتتح المعامل الصوتية بألسن كفر الشيخ.. صور
المستشار الثقافي الصيني يفتتح المعامل الصوتية بألسن كفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

جروس يعلن تشكيل الزمالك لودية كفر الشيخ

بالتفاصيل.. توافر 7191 وظيفة لراغبي العمل خلال أكتوبر

شاهد أول صور لسقوط بوجى أحد القطارات أثناء تجربته بحوش محطة حلوان

نديم حميد الشاعري مفاجأة ألبوم عمرو دياب الجديد 2018 كل حياتي

مدرب المنتخب السابق يوجه نصيحة لجماهير الأهلي

محمد صلاح ينشر صورة جديدة له

إيهاب جلال يقترب من تدريب الإسماعيلى

كيف نتقي شر الحسد؟ فيديو

4 فرق تحقق رقما قياسيا بالدوري وكأس مصر أبرزهم الأهلي والمنصورة

حلمي بكر عن ألبوم عمرو دياب الجديد كل حياتي: الغناء أصبح فقيرا وليس هادفا

عودة حركة مترو الأنفاق بعد سحب قطار معطل بمحطة السادات

دعم السياحة: زيارة ميلانيا ترامب رسالة للعالم بأمان مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لفستان نانسي عجرم فى حفل ملكة جمال لبنان لعام 2018.. صور

شاهد أول صور لسقوط بوجى أحد القطارات أثناء تجربته بحوش محطة حلوان

5 مشاهد عفوية جمعت الرئيس بالطلاب خلال الملتقى العربي لمدارس التربية الخاصة

أقدم بائع لشرائط الكاسيت بشبرا يستعيد ذكرياته من راجعين لـ تامر وشيرين.. فيديو وصور

سعر صادم لتاج مايا رعيدي بمسابقة ملكة جمال لبنان 2018.. صور

فيديو

تعرف على الملتحقين بمبادرة محو أمية اللغة الإنجليزية.. فيديو
مؤسس مبادرة مش هنسكت على التحرش الجنسي: لا ندعو للعنف.. فيديو
خالد حنفي: 5% نسبة متلقي التعليم من ذوي القدرات الخاصة..فيديو
خالد حنفي: اهتمام الرئيس بذوي الإعاقة ليس جديدا.. فيديو
برلماني: غادة والي وراء تأخر لائحة قانون ذوي الإعاقة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟