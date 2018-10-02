المستشار الثقافي الصيني يفتتح المعامل الصوتية بألسن كفر الشيخ.. صور

افتتح الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، و شي يويه وين، المستشار الثقافي الصيني، اليوم، المعامل الصوتية الموجودة بكلية الألسن بجامعة كفر الشيخ.



وقال القمري، إن كلية الألسن تعد من أهم الكليات النظرية وهى فخر لمنطقة الدلتا، حيث تعتبر أول كلية تنشأ بمنطقة الدلتا وهذه الكلية لها من الأهمية بمكان، حيث إن اللغات أصبحت متطلبا رئيسيا من متطلبات السوق الآن.



وتفقد رئيس الجامعة، والمستشار الثقافي الصيني كليات الجامعة، ومصنع الأدوية الموجود بها، وكلية علوم الثروة السمكية ومعامل تنقية المياه ومصنع الأعلاف، ومعهد علوم وتكنولوجيا النانو بالجامعة.



وقال المستشار الثقافي الصيني، إن ما رآه في جامعة كفر الشيخ لم يشاهده في أي مكان بالعالم، مضيفًا أن كفر الشيخ هي أم الدنيا" على حد تعبيره.