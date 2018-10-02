محافظ الإسماعيلية في لقائه بالمستثمرين: عايزين العجلة تدور

أكد اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية، اليوم الثلاثاء، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر وسعا فى تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لجميع أصحاب المشروعات الاستثمارية الجادة وخاصة المشروعات التنموية وتشجيع أى مستثمر جاد وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لأصحاب تلك المشروعات التى تساهم فى إحداث التنمية الحقيقية على الأرض علاوة على كونها تتيح المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.



جاء ذلك خلال لقاء محافظ الإسماعيلية مع عدد من أعضاء مجلس إدارة إحدى كبريات الشركات الاستثمارية المتخصصة فى صناعة وإنتاج الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة العامة الاستثمارية يرافقهم السيد أحمد فتحى سليم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وفى إطار استكمال تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن بذل أقصى الجهود لتنمية ودفع حركة الاستثمار وتشجيع التوسع فى إقامة المشروعات الاستثمارية الجديدة.



وتناول اللقاء استعراض ومناقشة سبل دفع عجلة العمل بالمشروعات الاستثمارية بالمنطقة الحرة ومناقشة المعوقات التى تعترض مسيرة الاستثمار وطرح الحلول والمقترحات اللازمة لتذليلها، وقال المحافظ:" عايزين العجلة تدور".