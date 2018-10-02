حب الوطن يطلق قوافله الطبية المجانية في 4 محافظات

أعلن ائتلاف حب الوطن، اليوم الثلاثاء، إطلاق قوافل طبية مجانية متكاملة لمصر الجديدة بالمنزلة الدقهلية، الفتح بجنوب بورسعيد في بورسعيد، كفر الجمال بطوخ القليوبية، العزيزية بالبدرشين الجيزة.



وقال الدكتور أسامة عقبي المتحدث الرسمي بإسم ائتلاف حب الوطن، إن القوافل الطبية المجانية المتكاملة تأتي في إطار الدور الخدمي المتميز لائتلاف حب الوطن، بجانب العديد من الأنشطة والفعاليات الخدمية الأخرى التي يقدمها الائتلاف، بالتوازي، في العديد من المحافظات.



وأضاف عقبي في بيان له، أن ذلك يتم تزامنا مع الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في بداية توليه الولاية الجديدة، للمساهمة في بناء الإنسان المصري، أساس التنمية، لافتا إلى أن القوافل تأتي برعاية الدكتور مجدي علام الأمين العام لائتلاف حب الوطن.