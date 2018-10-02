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محافظات

محافظ كفر الشيخ يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول.. صور

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:46 م
الدكتور إسماعيل عبدالحميد
الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ
محمود زيدان
وضّع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، واللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، والعميد سامح الطنوبى، المستشار العسكري، إكليلًاامن الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بسخا.

جاء احتفالًا بالذكرى الـ 45 لنصر6 أكتوبر المجيد، بحضور المهندس راضى أمين، السكرتير العام، وعدد من رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، ورجال الأزهر والأوقاف، ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية.

وبدأت مراسم احتفال المحافظة بالذكرى الـ 45 لنصر أكتوبر المجيد، على أنغام الموسيقى الوطنية، وتقديم عروض فنية للفرق الموسيقية.
محافظ كفر الشيخ يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول.. صور
محافظ كفر الشيخ يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول.. صور
محافظ كفر الشيخ يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول.. صور
محافظ كفر الشيخ يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول.. صور
محافظ كفر الشيخ يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول.. صور

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