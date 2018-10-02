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رياضة

مورينيو يفتح النار على نجم مانشستر يونايتد ويهدده بالاستبعاد

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:24 م
صدى البلد
عبدالله هشام
هدد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي مانشستر يونايتد ، التشيلي الكسيس سانشيز بالاستبعاد نهائيا من تشكيل "الشياطين" في الفترة المقبلة .

وأعلنت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن مورينيو لن يشرك سانشيز في مباريات الفريق طالما بقى مستواه على ما هو عليه حاليًا.

وأوضحت الصحيفة أن مورينيو عقد جلسة مؤخرًا مع سانشيز وطالبه باستعادة مستواه المعهود، وحذره من أنه لن يعود للعب مع أخرى مع الفريق إذا لم يستعد مستواه المعروف وخطورته على منافسي الفريق.

ولم ينجح سانشيز في فرض نفسه على هجوم مانشستر يونايتد منذ انضم لصفوف الفريق في الموسم الماضي قادمًا من آرسنال الإنجليزي، واستحوذ البلجيكي روميلو لوكاكو على مركز رأس الحربة الصريح للفريق طوال الفترة الماضية في ظل تألقه اللافت وتسجيله الأهداف المؤثرة للفريق.

ولم يتواجد اسم سانشيز في قائمة الفريق خلال مباراة وست هام الأخيرة، والتي خسرها الفريق بنتيجة 1-3 ليتراجع للمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز «البريمييرليج».

جدير بالذكر ان سانشيز اللاعب الأعلى أجرًا في صفوف اليونايتد، وفي الدوري الإنجليزي، حيث يحصل على 505 آلاف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

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