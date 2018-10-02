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تعليم

تزاحم الطالبات الجامعيات بالوادي الجديد أملا في تسكينهن

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:39 م
صدى البلد
منصور ابو العلمين
شهدت المدينة الجامعية للطالبات بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، تزاحمًا شديدا من قبل الطالبات الجامعيات أملا في تسكينهن، حيث توافدت عشرات الطالبات من القرى والمدن برفقة ذويهن وافترشن الأرصفة والطرق بأمتعتهن أمام المدينة الجامعية انتظارا لقرار تسكينهن.

يذكر أن جامعة الوادى الجديد تم فصلها الشهر الماضى عن جامعة أسيوط، وتضم 6 كليات هي: التربية الرياضية والتربية والعلوم والآداب والزراعة والطب البيطري.

وقال الدكتور عاطف أبو الوفا رئيس الجامعة، إنه سيتم البدء في التسكين حسب محل إقامة الطالب وبالأخص طلاب المراكز المتباعدة، كما أعلن تخصيص الحكومة ووزارة التعليم العالي مبلغ 40 مليون جنيه لدعم الجامعة في العملية التعليمية

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