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رياضة

حمادة صدقي:الأهلي قادر على هزيمة وفاق سطيف رغم معاناته من ضغط المباريات

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:45 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أكد حمادة صدقي، المدرب الأسبق للمنتخب الوطني ونادي وادي دجلة، أن النادي الأهلي قادر على تحقيق نفس مستوى مباراة حوريا السابقة والفوز بنتيجة كبيرة.

وأضاف خلال مداخلته خلال برنامج «في التمانيات» عبر اثير " انرجي ": "وفاق سطيف فريق قوي جدا ويملك خط دفاع قوي ويجيد اللعب خارج ملعبه وظهر هذا الأمر خلال مواجهتهم أمام الوداد المغربي، حامل اللقب".

وتابع: "الإصابات التي يعاني منها الأهلي، ليست مسئولية الجهاز الفني، ولكن الفريق يعاني من ضغط المباريات بشكل كبير".

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