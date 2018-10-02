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أخبار العالم

اتفاق سوري إيراني لإنشاء محطة كهرباء في اللاذقية

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:29 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لانا طارق
أعلنت وزارة الطاقة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقد مع الجانب السوري لإنشاء محطة كهرباء فى مدينة اللاذقية .

وجاء فى بيان الوزارة وفق وكالة "نوفوستي" الروسية " أنه: " بحضور وزير الطاقة الإيراني ووزير الكهرباء السوري ، تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة (ميمنا) الإيرانية ومؤسسة إنتاج الكهرباء (السورية) بشأن بناء محطة طاقة ذات دورة مركبة بقدرة 540 ميجاوات في اللاذقية ، إلى جانب خط أنابيب غاز بقيمة 411 مليون يورو".

في وقت سابق، ذكر وزير الكهرباء السورى زهير خربوطلي، أن شركة إيرانية ستقوم ببناء محطة طاقة حرارية بسعة 540 ميجاوات، وستتكلف ما يقرب من 500 مليون دولار وذلك خلال 3 سنوات.

وصرح الوزير السوري خلال مقابلة أجراها مع وكالة "نوفستى" الروسية في شهر يوليو بأنه ناقش مع الوفد الروسي ترميم وإنشاء ثلاثة مولدات في مدينة حلب السورية، وكذلك زيادة الطاقة إلى 600 ميجاوات فى محطة الطاقة الحرارية "تشرين" و كذلك توفير الطاقة فى المناطق الجنوبية، وغيرها من محطات توليد الطاقة الحرارية.

كما أفاد أنه نتيجة لهجمات المتمردين على شبكة الطاقة الكهربائية في سوريا، تعطلت حوالي 50 ٪ من محطات الطاقة الحرارية في البلاد.

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