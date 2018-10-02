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رياضة

مشادة كلامية بين ميسي وبيكيه في برشلونة

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:44 م
ميسى وبيكيه
ميسى وبيكيه
عمرو الحلوانى
أكدت تقارير إخبارية، أن العلاقة بين نجمي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني جيرارد بيكيه، ليست على ما يرام، على خلفية النتائج السلبية الأخيرة للفريق الكتالوني، وإهداره لسبع نقاط في آخر ثلاث جولات بالليجا.

وأوضح برنامج (إل شيرينجيتو) عبر قناة (ميجا) المحلية، أن المدافع الإسباني المخضرم أبدى استياءه من ميسي لعدم تحدثه، بصفته قائدا للفريق، لوسائل الإعلام، عندما تكون النتائج سلبية، لدعم الفريق.

وأضاف أن ميسي رد على الإسباني المعتزل مؤخرا اللعب الدولي مع بلاده عقب مونديال روسيا، بأن سبب النتائج السلبية لبرشلونة، هو الأخطاء الدفاعية وقال له إن الفرق "تسجل في مرمانا أهدافا كثيرة".

وأوضحت التقارير أن هناك خصاما تاما الآن بين النجمين اللذين يعرفان بعضهما البعض منذ نشأتهما في أكاديمية "لا ماسيا".

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