الأهلي يستقر على التشكيل الرئيسي لمواجهة وفاق سطيف

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي التشكيل الرئيسي الذي سيخوض به مواجهة اليوم أمام وفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا التي تقام بملعب السلام.



وعقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني اجتماعًا مع معاونيه استقر خلاله علي الدفع بمحمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه أحمد فتحي وأيمن أشرف وساليف كوليبالي وعلي معلول وحسام عاشور وهشام محمد ووليد سليمان وإسلام محارب وأحمد حمودي ووليد أزارو.