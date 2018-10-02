ضربة موجعة من جديد لـ ميسي في إسبانيا

خسر الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، دعوى قضائية رفعها على إحدى الصحف الإسبانية، التي كشفت عن مخالفات مالية في مؤسسته الخيرية.



وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن ميسي رفع دعوى قضائية على صحيفة ABC الإسبانية، التي أكدت وجود مخالفات مالية في حسابات مؤسسته الخيرية، وطالب الأرجنتيني الصحيفة بدفع 202 ألف يورو لصالح المؤسسة.



وأقام ميسي، الدعوة في يونيو من العام الماضى، ضد رئيس تحرير الصحيفة خافيير تشيكوت، ومع ذلك فإن القاضي وجد أن الأرقام التي نشرت عبر الصحيفة "صحيحة تمامًا".



وكان ميسي ادعى أن تشيكوت لم يحسن العمل الصحفي الذي طلب منه، لكن القاضي وجد أن رئيس التحرير أشار في كل شيء إلى المصادر التي وردت منها المعلومات المنشورة، وأكد أن شيكون حاول الاتصال بمؤسسة ميسي للتأكد لكنها لم تستجب.

