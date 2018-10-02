ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

ضربة موجعة من جديد لـ ميسي في إسبانيا

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:48 م
ميسى
ميسى
عمرو الحلوانى
خسر الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، دعوى قضائية رفعها على إحدى الصحف الإسبانية، التي كشفت عن مخالفات مالية في مؤسسته الخيرية.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن ميسي رفع دعوى قضائية على صحيفة ABC الإسبانية، التي أكدت وجود مخالفات مالية في حسابات مؤسسته الخيرية، وطالب الأرجنتيني الصحيفة بدفع 202 ألف يورو لصالح المؤسسة.

وأقام ميسي، الدعوة في يونيو من العام الماضى، ضد رئيس تحرير الصحيفة خافيير تشيكوت، ومع ذلك فإن القاضي وجد أن الأرقام التي نشرت عبر الصحيفة "صحيحة تمامًا".

وكان ميسي ادعى أن تشيكوت لم يحسن العمل الصحفي الذي طلب منه، لكن القاضي وجد أن رئيس التحرير أشار في كل شيء إلى المصادر التي وردت منها المعلومات المنشورة، وأكد أن شيكون حاول الاتصال بمؤسسة ميسي للتأكد لكنها لم تستجب.

ترشيحاتنا

تفاصيل مقتل عمر الحاج على يد خطيب شقيقته: أرسل لها دقائق رصيد مجاني فأبلغت أسرتها..صور

مدبولي يشهد توقيع اتفاقية لتطوير نظم تحديد المستفيدين من الدعم

ضبط 785 كيلو لحوم فاسدة داخل منزل جزار في ملوي

بالتفاصيل.. توافر 7191 وظيفة لراغبي العمل خلال أكتوبر

هاني رمزي يكشف أسباب عدم ضم وليد سليمان ومحمود علاء لقائمة المنتخب

منجد الفيوم يروي تفاصيل ذبح عاشق زوجته السابق: اكتشفت علاقته بزوجتي بعد خروجي من السجن

مباراة الزمالك القادمة..الأبيض يلتقى الهلال السعودي 6 أكتوبر

تفاصيل إحباط خطف حبيبة ووردة من مدرستهما.. وأهالي كرداسة يسحلون المتهم..صور

النيابة العامه تأمر بتشريح جثة طالب حقوق المنيا

الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة وفاق سطيف

شاهد.. قبر تارة فارس وتصرف غريب لرجل يزورها في مدفنها

تقنية لإعادة الأسنان المكسورة في 20 دقيقة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لفستان نانسي عجرم فى حفل ملكة جمال لبنان لعام 2018.. صور

شاهد أول صور لسقوط بوجى أحد القطارات أثناء تجربته بحوش محطة حلوان

5 مشاهد عفوية جمعت الرئيس بالطلاب خلال الملتقى العربي لمدارس التربية الخاصة

أقدم بائع لشرائط الكاسيت بشبرا يستعيد ذكرياته من راجعين لـ تامر وشيرين.. فيديو وصور

سعر صادم لتاج مايا رعيدي بمسابقة ملكة جمال لبنان 2018.. صور

فيديو

تعرف على الملتحقين بمبادرة محو أمية اللغة الإنجليزية.. فيديو
مؤسس مبادرة مش هنسكت على التحرش الجنسي: لا ندعو للعنف.. فيديو
خالد حنفي: 5% نسبة متلقي التعليم من ذوي القدرات الخاصة..فيديو
خالد حنفي: اهتمام الرئيس بذوي الإعاقة ليس جديدا.. فيديو
برلماني: غادة والي وراء تأخر لائحة قانون ذوي الإعاقة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟