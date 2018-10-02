أبرز فيديوهات التوك شو..برلماني:الوزيرة وراء تأخر لائحة قانون ذوي الإعاقة.. نقيب المأذونين: 2000 منتحل شخصية مأذون بالقاهرة..انتشار الزواج دون السن في الصعيد.. وتعرف على أسرع وسيلة لتمويل مشروعك الخاص



تناولت برامج التوك شو الصباحية، اليوم الثلاثاء، العديد من القضايا والموضوعات المهمة والمميزة، إلى جانب المداخلات الهاتفية لكبار مسئولي الحكومة والشخصيات العامة، وجاءت أبرز تلك الفيديوهات...





خالد حنفي: 5% نسبة متلقي التعليم من ذوي القدرات الخاصة



طالب الدكتور خالد حنفي، أحد ممثلي ذوي القدرات الخاصة بمجلس النواب، بالاهتمام بالمناهج التعليمية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.



وتابع " حنفي" خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "Ten" اليوم، الثلاثاء، أن متلقي التعليم من ذوي القدرات الخاصة نسبتهم تتراوح من بين 3% إلى 5%، نظرًا لعدد كبير من الأسباب على رأسها عدم الوعي المجتمعي.



وأضاف "حنفي" أن هناك حاجة ملحة لتجهيز المدارس بما يسمى "غرف المصادر" المعنية بالتجهيزات الخاصة بذوي القدرات.









برلماني: غادة والي وراء تأخر لائحة قانون ذوي الإعاقة



قال الدكتور خالد حنفي، أحد ممثلي ذوي القدرات الخاصة بمجلس النواب، إنه بالرغم من إقرار مجلس النواب لقانون ذوي الإعاقة، إلا أن الطريق مازال طويلا أمامنا للوصول للاهتمام المطلوب بتلك الفئة داخل المجتمع.



وأضاف "حنفي" خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "Ten" اليوم، الثلاثاء، أن قانون ذوي الإعاقة مازال معطلًا حتى الآن في انتظار لائحته التنفيذية المتأخرة ما يقرب من شهرين عن الموعد المحدد لصدورها.



وأشار إلى أن وزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة غادة والي هي المسؤولة عن تأخر لائحة القانون، مناشدًا إياها بسرعة إصدارها.







شئون الإعاقة: يجب تغيير المجتمع نظرته نحو ذوي القدرات الخاصة



قالت إجلال شنودة، عضو المجلس القومي لشئون الإعاقة، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح الملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة،يعكس مدى اهتمام الدولة بمتحدي الإعاقة.



وأضافت "إجلال شنودة"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن نظرة المجتمع يجب أن تتغير نحو ذوي الإعاقة حيث أنهم يشكلون 10% من مجموع المصريين، ولهم كافة حقوق المواطنة من عمل وصحة وغيرها من الحقوق، ولا يجب النظر إليهم على أنهم أشخاص يستدعون الشفقة.



وأشارت إلى أن البعض ينظر إلى متحدي الإعاقة على أنهم عقاب من الله،مؤكدة أن دور الإعلام هو تصحيح تلك النظرة، بالإضافة إلى استضافة نماذج من متحدي الإعاقة للاستماع إلى تجاربهم.







نقب المأذونين: انتشار الزواج دون السن في وجه قبلي بشكل كبير



قال إسلام عامر، نقيب المأذونين إن زواج القاصرات كاد أن يكون منعدمًا في الفترة ما بين 2017 إلى 2018.



وتابع "عامر" خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "Ten" اليوم، الثلاثاء، أن ثقافات الزواج تختلف في كل من محافظات الوجه البحري والقبلي ووسط الدلتا.



وأشار "عامر" إلى أن الزواج دون السن القانوني كان منتشرًا في محافظات الوجه القبلي كثيرًا عن باقي محافظات الجمهورية.









نقيب المأذونين يشرح التغيرات التي طرأت على وثائق الزواج



قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن زيادة الأسعار التي طرأت على سعر وثائق الزواج ضئيلة جدًا، تكاد لا تُذكر.



وأضاف "عامر"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "Ten" اليوم، الثلاثاء، أن هناك تغيرات طرأت على وثيقة الزواج نفسها، من حيث شكل ولون الوثيقة وإضافة علامة مائية وتغيير نوعية الورق.



وأكد أن التغير الذي طرأ على الوثيقة جعل تزويرها أمرًا صعبًا، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة السابقة كان هناك الكثير من وثائق الزواج المضروبة.









نقيب المأذونين: 2000 منتحل شخصية مأذون بالقاهرة



أكد إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن محافظة القاهرة تضم تقريبًا 165 مأذون شرعي فقط، بيما يوجد ما لا يقل عن 2000 شخص من منتحلي شخصية مأذون.



وأشار "عامر"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "Ten" اليوم، الثلاثاء، إلى أنه كان هناك دفاتر زواج مزورة تباع بـ3000 جنيهًا يستخدمها منتحلي الشخصية.



وأضاف "عامر" أن عقود الوزاج التي تتم عند هؤلاء الأشخاص السالف ذكرهم، باطلة، حيث إن الأوراق التي يملتكونها مزورة.









رئيس السد العالى يكشف استعدادات الهيئة لاستقبال مياه الفيضانات



قال المهندس حسين جلال، رئيس هيئة السد العالي، إن تجهيز موسم الفيضان يبدأ من شهر أغسطس وحتى أول أكتوبر؛ حيثُ يتم الاستعداد من خلال عمل الصيانة الكاملة والتطوير لخزان أسوان ومحطة الكهرباء.



وأضاف "جلال"، خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع عبر فضائية "الأولى"، اليوم، الثلاثاء، أنه يتم تخزين الفائض من مياه الفيضان فى البنك المركزى المائى "بحيرة ناصر" بعد سد الاحتياجات المائية.



وأكد رئيس هيئة السد العالى أن هناك استعدادات تتم خارج مصر من خلال محطات الرصد على طول مجرى نهر النيل الأزرق والأبيض؛ حيثُ إن مياه الفيضانات تصل إلى السد العالى خلال 15 يوما بدايًة من محطات الرصد بإثيوبيا.









تعرف على الطريقة المناسبة للحصول على تمويل مشروعك الخاص



قال هشام العركي مدير وحدة بمركز ريادة الأعمال بالأكاديمية البحرية، إن العائق الرئيسي للحصول على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هو عدم وعي المجتمع بوجود أكثر من 100 جهة غير البنوك يمكنها تمويل تلك المشروعات.



وأوضح "العركي"، في لقاء لبرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن هناك 6 وزارات حكومية مهتمة بمجال ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن جميع تلك الأماكن لا تقتصر على التمويل فقط لكنها تقوم أيضًأ بالتدريبات والاستشارات والتوجيه والتسويق والإجراءات القانونية وغيرها من الأمور التي تخص المشروع".



وأشار مدير وحدة بمركز ريادة الأعمال بالأكاديمية البحرية، إلى أن بعض المؤسسات تقدم تدريب للعميل باختيار فكرة جيدة وكيفية إدارتها.









الصحة: الكشف على المواطنين بمبادرة السيسي للقضاء على فيروس سي



قال الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن المحافظة من ضمن المحافظات التسعة بالمرحلة الأولى لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي، لافتًا إلى أنه يتم توزيع الأطباء على الإدارة المختلفة لتغطية جميع النقاط.



وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإقبال متوسط في اليوم الأول للمبادرة، مشيرًا إلى أنه يتم توعية المواطنين بالجدوى الصحية للمسح.



وأكد أنه يتم الكشف على المواطنين دون تحمل أي أعباء صحية، مفيدًا بأن المواطن المستفيد الأول من المبادرة.









تعرف على حقيقة بيع بحيرة المنزلة لإحدى الدول العربية



عرضت فضائية إكسترا نيوز اليوم، تقريرًا خاص عن عدد من الشائعات التي إنتشرت في الآونة الأخيرة، ومدى صحتها من عدمها.



حيث نفى التقرير الشائعة الخاصة بفرض ضرائب جديدة على المواريث، بينما نفت وزارة المالية الأمر مؤكدة على أنه لا نية لذلك ولن يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بموافقة مجلس النواب، كما نفت الوزارة أي زيادة جديدة على منتجات التبغ والسجائر.



كما نفت وزارة التربية والتعليم ما يخص وجود أخطاء في كتاب الباقة لطلاب الصف الأول الإبتدائي بنظام التعليم الجديد، إضافةً إلى تأكيد الوزارة على أن الصور التي تم نشرها على وسائل التواصل الإجتماعي لتلاميذ يفترشون الأرض بالمدارس هي صور تم إلتقاطها لإحدى المدارس بمدينة كربلاء العراقية منذ عام 2013.



وذكر التقرير نفي وزارة الزراعة لبيع بحيرة المنزلة لإحدى الدول العربية، مؤكدة أن عمليات التطهير تتم لصالح المواطنين المقيمين حول البحيرة وللنفع العام.



كما نفت وزارة الإسكان خلال التقرير زيادة تسعيرة المياه ، مؤكدة على ثبات السعر الذي تم إقراره في يونيو 2018.







