محافظ الإسكندرية ومدير الأمن يكرمان أسر شهداء الجيش والشرطة

كرم الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، واللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، اليوم، أسر شهداء ومصابي رجال القوات المسلحة والشرطة، بحضور اللواء ا.ح السيد علي غالي رئيس جمعية المحاربين القدامى.



وأكد المحافظ أن نيل الشهادة هو شرف عظيم يتمنى أن يناله أي شخص وطني، مشيدا بالدور الذي يقدمة ابطال القوات المسلحة والشرطة من تضحيات في سبيل تحقيق الانتصارات على مر العصور من أجل الحفاظ على أمن واستقرار بلدنا ورفعة شأنها، معربا عن فخره بوجوده وسط أسر الأبطال الذين يتحلون بالصبر في مصابهم الأليم، لافتا إلى أن أي أسرة بها شهيد أو مصاب من ابطال الوطن هو فخر لهم ووسام شرف لهم طيلة حياتهم ولنا جميعا أيضا .



من جانبه، طالب قائد المنطقة الشمالية العسكرية الحاضرين بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الواجب الذين بفضلهم نعيش نحن الآن بامان، معربا عن شعوره بالفخر والسعادة لتواجده بين أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، مؤكدا أن المنطقة الشمالية العسكرية ستظل في خدمة أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.