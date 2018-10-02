ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الإسكندرية ومدير الأمن يكرمان أسر شهداء الجيش والشرطة

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 05:51 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية ومدير الأمن يكرمان أسر شهداء الجيش والشرطة
أحمد عبد العزيز
كرم الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، واللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، اليوم، أسر شهداء ومصابي رجال القوات المسلحة والشرطة، بحضور اللواء ا.ح السيد علي غالي رئيس جمعية المحاربين القدامى.

وأكد المحافظ أن نيل الشهادة هو شرف عظيم يتمنى أن يناله أي شخص وطني، مشيدا بالدور الذي يقدمة ابطال القوات المسلحة والشرطة من تضحيات في سبيل تحقيق الانتصارات على مر العصور من أجل الحفاظ على أمن واستقرار بلدنا ورفعة شأنها، معربا عن فخره بوجوده وسط أسر الأبطال الذين يتحلون بالصبر في مصابهم الأليم، لافتا إلى أن أي أسرة بها شهيد أو مصاب من ابطال الوطن هو فخر لهم ووسام شرف لهم طيلة حياتهم ولنا جميعا أيضا .

من جانبه، طالب قائد المنطقة الشمالية العسكرية الحاضرين بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الواجب الذين بفضلهم نعيش نحن الآن بامان، معربا عن شعوره بالفخر والسعادة لتواجده بين أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، مؤكدا أن المنطقة الشمالية العسكرية ستظل في خدمة أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.
محافظ الإسكندرية ومدير الأمن يكرمان أسر شهداء الجيش والشرطة
محافظ الإسكندرية ومدير الأمن يكرمان أسر شهداء الجيش والشرطة
محافظ الإسكندرية ومدير الأمن يكرمان أسر شهداء الجيش والشرطة
محافظ الإسكندرية ومدير الأمن يكرمان أسر شهداء الجيش والشرطة
محافظ الإسكندرية ومدير الأمن يكرمان أسر شهداء الجيش والشرطة

ترشيحاتنا

شاهد.. طليقة ممثل أمريكي شهير مشردة في شوارع لوس أنجلوس تأكل من القمامة

القصة الكاملة لاتهام رونالدو باغتصاب فتاة أمريكية

كبرى شركات المقاولات التركية تعلن إفلاسها

شهادة ضابط أمن وطني في قضية إعلام الإخوان: الاجتماعات مسجلة بالداخل والخارج

المفتي يوضح الهدف من المؤتمر الرابع لدور وهيئات الإفتاء في العالم .. فيديو

مشادة كلامية بين ميسي وبيكيه في برشلونة

أردوغان: سنحمي تركيا من مثلث الشر

التفاصيل الكاملة لقرار عمومية القومية للأسمنت بتصفية الشركة رسميا

لحظة دهس سيارة لمجموعة من المارة فى إسطنبول.. فيديو

الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة وفاق سطيف

تفاصيل إحباط خطف حبيبة ووردة من مدرستهما.. وأهالي كرداسة يسحلون المتهم..صور

مبروك عطية: مستعد للعمل بالتمثيل لكن بأجر أعلى من عادل إمام.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لفستان نانسي عجرم فى حفل ملكة جمال لبنان لعام 2018.. صور

شاهد أول صور لسقوط بوجى أحد القطارات أثناء تجربته بحوش محطة حلوان

5 مشاهد عفوية جمعت الرئيس بالطلاب خلال الملتقى العربي لمدارس التربية الخاصة

أقدم بائع لشرائط الكاسيت بشبرا يستعيد ذكرياته من راجعين لـ تامر وشيرين.. فيديو وصور

سعر صادم لتاج مايا رعيدي بمسابقة ملكة جمال لبنان 2018.. صور

فيديو

شوقي علام: 60 دولة تشارك بمؤتمر دور الإفتاء بالعالم.. فيديو
المفتي يوضح الهدف من المؤتمر الرابع لدور وهيئات الإفتاء في العالم .. فيديو
تعرف على حقيقة بيع بحيرة المنزلة لإحدى الدول العربية.. فيديو
تعرف على الملتحقين بمبادرة محو أمية اللغة الإنجليزية.. فيديو
مؤسس مبادرة مش هنسكت على التحرش الجنسي: لا ندعو للعنف.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟