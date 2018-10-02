تفاصيل لقاء وزيري الآثار والسياحة مع أعضاء اتحاد الشركات السياحية البلجيكية .. صور

على هامش زيارتهما لأسوان التقى الدكتور خالد العناني وزير الاثار والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بأعضاء اتحاد الشركات السياحية البلجيكية الناطقة بالفرنسية (UPAV) ، الذي يعقد مؤتمره السنوي في مصر، وذلك أثناء زيارة الوزيرين الى أسوان لتفقد المواقع الأثرية والمتاحف بالمدينة.



وطبقا لبيان وزارة الآثار اليوم الثلاثاء، حضر اللقاء اللواء احمد ابراهيم محافظ اسوان والسفيرة سيبيل دى كارتيه، سفيرة بلجيكا بالقاهرة والمهندس احمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي و عمرو العدوي رئيس القطاع التجاري بشركة مصر للطيران .



رحب الدكتور خالد العناني بأعضاء الاتحاد من خبراء السياحة ومنظمي الرحلات ببلجيكا وقال انه بعد نجاح زيارة أعضاء الاتحاد الى مصر خلال الأيام الماضية والتي تنقلوا فيها بكل أمان وحرية في صعيدها ما بين الأقصر وأسوان، و ما رأوه من كنوز اثرية ، اصبح لديهم دور هام في الترويج لمصر لدى الشعب البلجيكي المهتم بالسياحة الثقافية.



وأشار الى ان الاكتشافات الأثرية الأخيرة التي قامت بها وزارة الآثار، والتي يتحدث عنها العالم كله، تجذب الأنظار الى مصر، واضاف ان وزارة الآثار قامت بافتتاح العديد من المتاحف الأثرية خلال الفترة الماضية، وأنها تعمل الآن على الانتهاء من المتحف المصري الكبير، الذي سيكون اكبر متحف للآثار في العالم، وسيتم افتتاحه في ٢٠٢٠، كما اشار الى الخدمات السياحية العديدة التي استحدثتها وزارة الاثار مثل الاقصر باس وكايرو باس وفتح مقابر للزيارة مثل ستي ونفرتاري بالاقصر.



من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط علي عمق العلاقات المصرية البلچيكية التي تعود لأكثر من ١٠٠ عام، حيث قام البلچيك ببناء حي مصر الجديدة في بدايات القرن العشرين، مشيرة الى قصر البارون الذي شيده البارون البلچيكي ادوارد إمبان والذي تقوم وزارة الآثار الآن بأعمال ترميمه.



وقالت ان أعضاء الاتحاد أصبحوا بهذه الزيارة سفراء للسياحة المصرية، ودعتهم الى الترويج لمصر في بلجيكا، ونقل تجربتهم، التي تشمل الأماكن التي زاروها والمصريين الذين تعرفوا عليهم خلالها، الى عملائهم ، موضحة ان هذا هو المفهوم الذي تتبناه الحملة الترويجية الجديدة للوزارةpeople to people ‏P2P والتي تهدف الى تعريف العالم بالمصريين.



كما اشارت الى ان احد محاور الحملة سيكون افتتاح المتحف المصري الكبير في ٢٠٢٠" GEM20/20"، حيث دعتهم للترويج لهذا الحدث الكبير في بلادهم، واضافت ان الوزارة بصدد الإعلان عن خطتها للإصلاح الهيكلي لقطاع السياحة في مصر.



من جانبه رحب المحافظ بالحاضرين، وتمنى ان يكون أعضاء الاتحاد البلجيكي قد استمتعوا بزيارتهم في مدينة اسوان، جوهرة النيل ، وقال ان اسوان ترحب بضيوفها في أي وقت، وأنها في انتظار استقبال الوفود السياحية البلجيكية التي ستنظمها شركاتهم في ظل تمتع المحافظة بكل مقومات السياحة من اثار وأماكن طبيعية وشعب كريم.



وقام المحافظ بتقديم درع المحافظة الى الدكتور خالد العناني والدكتورة رانيا المشاط و سفيرة بلجيكا بالقاهرة.



وتقدم رئيس اتحاد الشركات السياحية البلجيكية (UPAV)، بالشكر لوزارة السياحة ووزارة الآثار والمحافظات التي زاروها على حسن الاستقبال.



وأضاف ان رحلتهم الى مصر كانت رائعة وأنهم سيتذكرون دوما الأيام السعيدة التي قضوها فيها، واكد انهم جميعا سيقومون خلال الفترة القادمة بالترويج لمصر في بلچيكا، وأنهم سيعملون على زيادة أعداد السياحة الوافدة من بلادهم.