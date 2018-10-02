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تعليم

تأسيس فرقة للفنون الشعبية بكلية ألسن عين شمس

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 06:11 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
قالت الدكتورة منى فؤاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، إنها تخطط لتأسيس فريق للفنون الشعبية هذا العام، مشيرة إلى أنها تحاول أن تبرز طاقات الشباب في مختلف المجالات، فمن الممكن أن تكون هواية الطالب هي مستقبله وليس المجال الدراسي.

وأضافت فؤاد، في تصريحات لـ«صدى البلد» أن الأنشطة الطلابية تجعل الطالب واثق من نفسه ولا يكون طالب متخاذل، مشيرة إلى أنها كانت تشارك في الأنشطة الطلابية خلال سنوات الدراسة بالكلية.

وأوضحت أن الأنشطة الطلابية تفرغ طاقات الشباب بشكل إيجابي لعدم استغلالها بشكل سلبي يضر بالطلاب، مشيرة إلى أن هناك فرق مسرح وكورال بالكلية، يحصلان على مراكز متقدمة على مستوى الجامعة.

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