ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

العفو الدولية: هدم إسرائيل لقرية الخان الأحمر بالقدس جريمة حرب

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 06:10 م
هدم الاحتلال للخان
هدم الاحتلال للخان الأحمر
أ ش أ
اعتبرت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء أن عملية هدم قرية الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة بفلسطين، والتهجير القسري لسكانها، لإفساح الطريق أمام بناء المستوطنات اليهودية غير القانونية، بمثابة جريمة حرب تؤكد ازدراء الحكومة الإسرائيلية التام بالفلسطينيين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن نائب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية صالح حجازي، قوله "هذا العمل لا يتسم بالقسوة الفظيعة والظلم فحسب؛ بل إنه غير قانوني أيضًا، فالتهجير القسري لتجمعات الخان الأحمر يمثل جريمة حرب، ويجب على إسرائيل أن تضع حدًا لسياستها المتمثلة في هدم منازل الفلسطينيين، وتدمير مصادر رزقهم؛ لإفساح الطريق أمام بناء المستوطنات".

وأضاف حجازي أن بعد ما يقرب من عشر سنوات من الكفاح ضد الظلم الذي تمثله عمليات الهدم هذه، يقترب سكان خان الأحمر من يوم الخراب عندما يرون منازلهم مهدمة أمام أعينهم، واعتبر أن سياسات إسرائيل الهادفة إلى توطين المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدمير الممتلكات بصورة عشوائية، والتهجير القسري للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، وتعتبر جرائم حرب مدرجة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 1967، قامت إسرائيل، بحسب المنظمة العفو الدولية، بإخلاء وتهجير مجتمعات بأكملها بالقوة، وهدمت أكثر من 50 ألف منزل ومنشآت فلسطينية.

ترشيحاتنا

قاضى حكم فض رابعة: جماعة الإخوان تنهار وتحتضر.. والإرهابيون استخدموا الأسلحة والذخائر فى اعتصامهم المسلح.. وعملياتهم الخسيسة تزيد الشعب إصرارا وعزيمة

أمين الفتوى يوضح حكم دخول الحمام بخاتم عليه قرآن

اتحاد اليد يخطر الزمالك رسميا بعدم اللعب في القلعة البيضاء

شاهد.. طليقة ممثل أمريكي شهير مشردة في شوارع لوس أنجلوس تأكل من القمامة

فاجعة.. أول صور لحريق أبو ظبي ومقتل 9 إماراتيين

الحكومة توافق على اتفاقيتين لتمويل القطار المكهرب بدون فوائد

الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة وفاق سطيف

5 مشاهد عفوية جمعت الرئيس بالطلاب خلال الملتقى العربي لمدارس التربية الخاصة

ضبط 785 كيلو لحوم فاسدة داخل منزل جزار في ملوي

وزير صحة سابق: قانون التجارب السريرية يعرض المريض على أنه حقل تجارب

تفاصيل مقتل عمر الحاج على يد خطيب شقيقته: أرسل لها دقائق رصيد مجاني فأبلغت أسرتها..صور

شهادة ضابط أمن وطني في قضية إعلام الإخوان: الاجتماعات مسجلة بالداخل والخارج

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لفستان نانسي عجرم فى حفل ملكة جمال لبنان لعام 2018.. صور

شاهد أول صور لسقوط بوجى أحد القطارات أثناء تجربته بحوش محطة حلوان

5 مشاهد عفوية جمعت الرئيس بالطلاب خلال الملتقى العربي لمدارس التربية الخاصة

أقدم بائع لشرائط الكاسيت بشبرا يستعيد ذكرياته من راجعين لـ تامر وشيرين.. فيديو وصور

سعر صادم لتاج مايا رعيدي بمسابقة ملكة جمال لبنان 2018.. صور

فيديو

شوقي علام: 60 دولة تشارك بمؤتمر دور الإفتاء بالعالم.. فيديو
المفتي يوضح الهدف من المؤتمر الرابع لدور وهيئات الإفتاء في العالم .. فيديو
تعرف على حقيقة بيع بحيرة المنزلة لإحدى الدول العربية.. فيديو
تعرف على الملتحقين بمبادرة محو أمية اللغة الإنجليزية.. فيديو
مؤسس مبادرة مش هنسكت على التحرش الجنسي: لا ندعو للعنف.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟