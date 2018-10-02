العفو الدولية: هدم إسرائيل لقرية الخان الأحمر بالقدس جريمة حرب

اعتبرت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء أن عملية هدم قرية الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة بفلسطين، والتهجير القسري لسكانها، لإفساح الطريق أمام بناء المستوطنات اليهودية غير القانونية، بمثابة جريمة حرب تؤكد ازدراء الحكومة الإسرائيلية التام بالفلسطينيين.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن نائب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية صالح حجازي، قوله "هذا العمل لا يتسم بالقسوة الفظيعة والظلم فحسب؛ بل إنه غير قانوني أيضًا، فالتهجير القسري لتجمعات الخان الأحمر يمثل جريمة حرب، ويجب على إسرائيل أن تضع حدًا لسياستها المتمثلة في هدم منازل الفلسطينيين، وتدمير مصادر رزقهم؛ لإفساح الطريق أمام بناء المستوطنات".



وأضاف حجازي أن بعد ما يقرب من عشر سنوات من الكفاح ضد الظلم الذي تمثله عمليات الهدم هذه، يقترب سكان خان الأحمر من يوم الخراب عندما يرون منازلهم مهدمة أمام أعينهم، واعتبر أن سياسات إسرائيل الهادفة إلى توطين المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدمير الممتلكات بصورة عشوائية، والتهجير القسري للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، وتعتبر جرائم حرب مدرجة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.



تجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 1967، قامت إسرائيل، بحسب المنظمة العفو الدولية، بإخلاء وتهجير مجتمعات بأكملها بالقوة، وهدمت أكثر من 50 ألف منزل ومنشآت فلسطينية.