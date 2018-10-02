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تعليم

نائب جامعة المنوفية يدعو لتنظيم ندوات بالمدارس لتعزيز القيم الأخلاقية ويكرم الوحدات الأكثر إنتاجا

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 06:21 م
صدى البلد
مروة فاضل
عقد اليوم مجلس قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة جلسته الثانية لعام 2018/2019 برئاسة الدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

استهل قرمان كلمته بالتهنئة للشعب المصري بانتصارات أكتوبر المجيد مؤكدا علي ضرورة بث روح الوطنية والاعتزاز والفخر بوطننا الحبيب في قلوب ابناء الوطن مشددا بضرورة تخصيص جزء من المحاضرات لتعريف الطلاب بتاريخهم وتعزيز حب الوطن والرغبة في العطاء .

وجه قرمان بضرورة وضع خطة لتنظيم سلسلة من الندوات تجوب مدارس الثانوي والإعدادي على مستوى محافظة المنوفية تشمل أساتذة علم الاجتماع وعلم النفس يكون من شأنها تهذيب السلوك العام وغرس القيمة الاخلاقية والاجتماعية النبيلة ورفع الروح المعنوية لدي الطلاب وابراز الجوانب الايجابية والتأكيد بغد افضل لتحفيزهم علي النجاح والإبداع وذلك إيمانا منه بأن بأهمية الجانب المعنوي والنفسي والأخلاقي في دفع عجلة التنمية والإنتاج.

كما استعرض المجلس أهم التجهيزات التي قام بها القطاع لاستقبال الأسبوع البيئي السادس والمقرر انعقاده في الحادي عشر من نوفمبر المقبل وما تم من ندوات وقوافل في مختلف كليات الجامعة خلال الشهر الماضي مؤكدا على ضرورة إدارة الأزمات قبل حدوثها والمحافظة على التوازن البيئي وتضافر الجهود المختلفة في مواجهة أي ظاهرة بيئية .

واختتم المجلس أعماله بعرض وافي للحساب الختامي للمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة وكلياتها للعام المالي2017/2018 وتشمل 41 مركزا ووحدة كما كرم الدكتور عبدالرحمن قرمان مديري ورؤساء الوحدات الأكثر إنتاجا والتي حققت أكبر إيرادات في العام الماضي وهم الدكتور علاء السيسي رئيس الادارة المركزية لوحدة العلاج بأجر بالمستشفي الرئيسي للجامعة والدكتور حسام الدين محمد مدير وحدة زراعة الكبد بمعهد الكبد القومي تسلمتها عنه الدكتورة سميرة عزت وكيل معهد الكبد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة امال شحاتة وكيل كلية التمريض والدكتورة سناء مصطفي مدير مركز الخدمة العامة بكلية التمريض والدكتور خالد عبدالفتاح مدير مركز الخدمةالعامة بكلية التجارة والمهندس حمدي السيد مدير المطبعةو الدكتور خالد ابوزيد مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية بالجامعة .

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