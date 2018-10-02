غلق باب التصويت في انتخابات نقابة الصحفيين بالإسكندرية..صور

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفين الفرعية بالإسكندرية، إغلاق باب التصويت في تمام الساعة الخامسة، استعدادا لبدء أعمال فرز الأصوات.



وشهدت الانتخايات اليوم، إقبالا كثيفا من جانب أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين بالإسكندرية، لاختيار رئيس النقابة وثلاثة مقاعد لعضوية المجلس بدلًا من المنتهية مدة عضويتهم.



وأعلن جمال عبد الرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات اكتمال النصاب القانوني بعد 3 ساعات من عملية التصويت التي بدأت ظهر اليوم.



ويتنافس على منصب نقيب الصحفيين بالإسكندرية 3 مرشحين هم كل من، "هويدا فتحى، ورزق الطرابيشي-النقيب الحالي بالإسكندرية – ومحمد محمود، فيما يتنافس 8 مرشحين على 3 مقاعد لعضوية مجلس النقابة.