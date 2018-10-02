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المفتي يوضح الهدف من المؤتمر الرابع لدور وهيئات الإفتاء في العالم .. فيديو

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 05:53 م
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
توك شو
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن المؤتمر الرابع لدور وهيئات الإفتاء في العالم المزمع عقده في 16 أكتوبر الحالي سيركز على مناقشة ما يخص تجديد الخطاب الديني، استجابة لما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي في كثير من المؤتمرات.

وأشار "علام" في لقائه مع فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الثلاثاء، لاستعراض ما تحقق في المؤتمرات السابقة، إلي أن المؤتمر الأول الخاص بدور وهيئات الإفتاء في العالم؛ أوصي بإنشاء أمانة عامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، هدفها إيجاد آلية للتواصل فيما بين هيئات الإفتاء في العالم لمواجهة السيل المستمر من الأفكار الهدامة والمتطرفة.

وأضاف أن المؤتمر الثاني كان يخص التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لأئمة المساجد على مستوى العالم، بينما المؤتمر الثالث كان مختصًا بدور الفتوى في استقرار المجتمعات.

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