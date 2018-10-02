للمرة الخامسة طلاب هندسة في مسابقة shell: محتاجين دعمكم

شعلة من الحماس ينيرها الإصرار الدائم، دون التأثر بقلة الإمكانات أو المال أو الدعم المعنوي، خطى فريق طلاب الهندسة بقدميه على كل هذه المصاعب مصنعًا 5 سيارات، للمشاركة في سباق شركة Shell، الذي يقام سنويًا في أوروبا وآسيا وأمريكا.



5 سنوات متتالية لم يغب الفريق الهندسي الذي يضم 50 طالبًا من مختلف الأقسام بكلية الهندسة جامعة القاهرة عن المسابقة مهما كان مكان إقامتها "إحنا فريق من 50 طالبا بهندسة القاهرة بنشارك كل سنة فى السباق المقام فى 3 أماكن آسيا وأوروبا وأمريكا، من 2013 كان فى أول سنتين أقيمت المسابقة فى الفليبين وانتقلت لسنغافورة والسنة الجاية فى تايلاند".



"سيارة توفر الطاقة وتحافظ على البيئة وتوفر البنزين" بحثًا عن هذه المواصفات تطلق الشركة سباقها"، فيقول مصطفى مجدي أحد أعضاء الفريق لـ"صدى البلد": أول عربية صنعناها كانت تمشى 48 كم/لتر، وآخر عربية صنعناها 118.6 كم/لتر".



بات التطوير ثم التطوير قاعدة يسير عليها الفريق الهندسي في إنتاج سيارته كل عام، هذا الأمر جعلهم يخوضون مغامرة تحدث في مصر" بنشتغل على تصميم عربية ذاتية القيادة تعمل بالطاقة الكهربائية، وهي أول مرة تتنفذ فى مصر فالموضوع مش سهل خالص".



دون الاستعانة بأحد يعتمد الفريق على نفسه وعلى بعض التدريبات التي تقدمها "shell" لتصنع السيارة، ويوضح "مصطفى" هذه النقطة:" أغلب الفريق بيذاكر لوحده عشان نعرف نصمم العربية، جنب التدريبات اللي بتعملها شركة shell عشان تساعدنا فى تصنيع العربية ذاتية القيادة".



9 أشهر هي المدة التي يقضيها الطلاب لتصنيع السيارة من الألف للياء، دون الاستيراد أو شراء أي قطع من الخارج سوى الماتور "إحنا بنصمم و نصنع كل حاجة فى العربية من أولها لأخرها والدوائر الكهربية ماعدا الموتور بنجيبه نعدله ونشتغل عليه كتير عشان يوفر بنزين، بنحاول دائمًا نستخدم مواد خفيفة وقوية وسبائك حديثة".



أما عن مكان تصنيع السيارة فيتم تصنيعها داخل مصنع قادر مجانًا إلى جانب توفير كلية الهندسة غرفة ليخزن بها الطلاب معداتهم، إلى جانب تقطيع الليزر فى الجامعة الألمانية.



"بناخد شهادة من شركة shell لتوثيق قدرة العربية، وخبرة كبيرة فى مجال الطاقة وعملية التصنيع، وأحيانًا مكافآت في 2015 مثلًا اخدنا من المسابقة 3000 دولار"، هذا ما يحصل عليه الفريق من كل هذا المجهود الذي لم يتوج مرًة واحدة على الأقل بالفوز في المسابقة على مدار الـ 5 سنوات مشاركة"مش بنفوز عشان إمكانياتنا قليلة اللي بيفوزوا اللي عندهم إمكانات كبيرة".



كل ما يصل الطلاب من مساعدات مادية عبارة عن مبلغ مالي لنقل العربية إلى مقر السباق، وانتقالات الطلاب تقدمه كلية الهندسة لهم، أما الشركة القائمة على المسابقة تمنح الطلاب 10000 دولار لتساعدهم في تصنيع السيارة، ولكنهم مازالوا يبحثون عن تمويل أكبر لييسر من عملية تصنيعهم.



للشباب إنجاز آخر غير السيارة ذاتية القيادة التي يعملون عليها حاليًا، يسردها "مصطفى" قائلًا: "السنة اللي فاتت كنا أول فريق فى مصر يصنع جسم السيارة من الكربون فايبر، والمسابقة انبهرت بيها لأن تصنيع حاجة زي كده بيكون محتاج مصانع كبيرة وإحنا عملناها في ورشتنا الصغيرة".



وأخيرًا ينطق "مصطفى" بلسان فريقه ما يتمنوه "محتاجين دعم معنوى قبل المادي لتحقيق أرقام أفضل لأن التصميمات ديه ممكن تتحول لخطوط إنتاج سيارات مصرية حقيقة..إحنا بنسافر باسم مصر".

