ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

توب العيرة يشارك في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 06:12 م
صدى البلد
محمد نبيـل
يشارك الفيلم الوثائقي "توب العيرة" للمخرجة لين الفيصل، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، وسيعرض الفيلم يوم الثلاثاء المقبل في الساعة 2 ونصف عصرًا بتوقيت السويد.

ويستهدف مهرجان مالمو للسينما العربية عرض أفلام من مختلف الجنسيات العربية للجاليات المقيمة بالسويد، والتي يصل عددها إلى حوالي 175 جنسية مختلفة، ويجذب سنويًا آلاف صناع السينما من المخرجين والممثلين والمنتجين ومحبي السينما في جميع أنحاء العالم.

كان "توب العيرة" قد عرض لأول مرة في العالم العربي من خلال مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان ببيروت، ومؤخرًا فاز بـجائزة أفضل فيلم وثائقي بعد أن نافس مهرجان طريق الحرير السينمائي، وكان العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان لندن الدولي لصانع الأفلام حيث نافس على جوائز المهرجان أفضل فيلم وثائقي بلغة أجنبية وأفضل مخرج لفيلم وثائقي لفيلم أجنبي وأفضل مونتاج لفيلم وثائقي.

وتدور أحداث توب العيرة حول الجدة سهام المعروفة باسم سوسو (80 عامًا) وابنتها دعاء (50 عامًا) وحفيدها سعد (16 عامًا) الذين يضطرون للهجرة من سوريا بعد بداية الثورة، ليعيشوا مشتتين في مختلف بقاع العالم، تجمعهم رغبة واحدة في الاجتماع ببعضهم مجددًا. تفاصيل حكايتهم الشخصية تختزل بتجربتها الإنسانية قصة شعب تشتت في أراضٍ غريبة، ووطن ربما تبدل للأبد.

الفيلم سيناريو وإخراج لين الفيصل وإنتاج سارة حسن، بالتعاون مع شركة إنتاج كرييتف ميديا سوليوشنز (Creative Media Solutions) ويقوم بالشخصيات الرئيسية للفيلم سهام أبو نبوت، دعاء الزعبي وسعد القوتلي وتتولى شركة MAD Solutions مسؤولية توزيعه في الشرق الأوسط.

ترشيحاتنا

أمين الفتوى يوضح حكم دخول الحمام بخاتم عليه قرآن

الحكومة: لا زيادة في رسوم الزواج

إيهاب جلال يقترب من تدريب الإسماعيلى

بث مباشر مباراة الأهلي ووفاق سطيف في نصف نهائي بطولة أبطال أفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم أمام وفاق سطيف

رئيس النواب يعلن إعادة الرئيس السيسي قانون التجارب اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ للبرلمان

وفاة الفنان جلال عبدالقادر

الحكومة توافق على اتفاقيتين لتمويل القطار المكهرب بدون فوائد

خالد بيومي يبدى اندهاشه من قائمة المنتخب في معسكر سوزيلاند

وزير صحة سابق: قانون التجارب السريرية يعرض المريض على أنه حقل تجارب

إجراء جديد من القس الأمريكي المحتجز في تركيا للحصول على حريته

نتنياهو لـ أمريكا: شكرا على الأموال التى ستحول إلينا العقد المقبل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لفستان نانسي عجرم فى حفل ملكة جمال لبنان لعام 2018.. صور

شاهد أول صور لسقوط بوجى أحد القطارات أثناء تجربته بحوش محطة حلوان

5 مشاهد عفوية جمعت الرئيس بالطلاب خلال الملتقى العربي لمدارس التربية الخاصة

أقدم بائع لشرائط الكاسيت بشبرا يستعيد ذكرياته من راجعين لـ تامر وشيرين.. فيديو وصور

سعر صادم لتاج مايا رعيدي بمسابقة ملكة جمال لبنان 2018.. صور

فيديو

شوقي علام: 60 دولة تشارك بمؤتمر دور الإفتاء بالعالم.. فيديو
المفتي يوضح الهدف من المؤتمر الرابع لدور وهيئات الإفتاء في العالم .. فيديو
تعرف على حقيقة بيع بحيرة المنزلة لإحدى الدول العربية.. فيديو
تعرف على الملتحقين بمبادرة محو أمية اللغة الإنجليزية.. فيديو
مؤسس مبادرة مش هنسكت على التحرش الجنسي: لا ندعو للعنف.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟