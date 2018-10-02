توب العيرة يشارك في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد

يشارك الفيلم الوثائقي "توب العيرة" للمخرجة لين الفيصل، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، وسيعرض الفيلم يوم الثلاثاء المقبل في الساعة 2 ونصف عصرًا بتوقيت السويد.



ويستهدف مهرجان مالمو للسينما العربية عرض أفلام من مختلف الجنسيات العربية للجاليات المقيمة بالسويد، والتي يصل عددها إلى حوالي 175 جنسية مختلفة، ويجذب سنويًا آلاف صناع السينما من المخرجين والممثلين والمنتجين ومحبي السينما في جميع أنحاء العالم.



كان "توب العيرة" قد عرض لأول مرة في العالم العربي من خلال مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان ببيروت، ومؤخرًا فاز بـجائزة أفضل فيلم وثائقي بعد أن نافس مهرجان طريق الحرير السينمائي، وكان العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان لندن الدولي لصانع الأفلام حيث نافس على جوائز المهرجان أفضل فيلم وثائقي بلغة أجنبية وأفضل مخرج لفيلم وثائقي لفيلم أجنبي وأفضل مونتاج لفيلم وثائقي.



وتدور أحداث توب العيرة حول الجدة سهام المعروفة باسم سوسو (80 عامًا) وابنتها دعاء (50 عامًا) وحفيدها سعد (16 عامًا) الذين يضطرون للهجرة من سوريا بعد بداية الثورة، ليعيشوا مشتتين في مختلف بقاع العالم، تجمعهم رغبة واحدة في الاجتماع ببعضهم مجددًا. تفاصيل حكايتهم الشخصية تختزل بتجربتها الإنسانية قصة شعب تشتت في أراضٍ غريبة، ووطن ربما تبدل للأبد.



الفيلم سيناريو وإخراج لين الفيصل وإنتاج سارة حسن، بالتعاون مع شركة إنتاج كرييتف ميديا سوليوشنز (Creative Media Solutions) ويقوم بالشخصيات الرئيسية للفيلم سهام أبو نبوت، دعاء الزعبي وسعد القوتلي وتتولى شركة MAD Solutions مسؤولية توزيعه في الشرق الأوسط.