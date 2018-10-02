إجراء جديد من القس الأمريكي المحتجز في تركيا للحصول على حريته

أعلن محامي القس الأمريكي المحتجز لدى تركيا أندرو برونسون تقديمه طلب لمحكمة الاستئناف التركية، يوم الأربعاء المقبل، لإطلاق سراح موكله من إقامته الجبرية التي تفرضها عليه السلطات التركية.



وقال إسماعيل كيم محامي القس الأمريكي في تصريحاته إلى وكالة "رويترز" للأنباء: "سوف أقدم، غدا الأربعاء، طلبا إلى محكمة الاستئناف التركية لإلغاء قرار وضع موكلي تحت الإقامة الجبرية".



كانت المحكمة قد حددت يوم الثاني عشر من أكتوبر للاستماع إلى أقوال القس الأمريكي، في القضية المتهم فيها بالتجسس والإرهاب، والمستمرة منذ عامين.



يذكر أن قضية القس الأمريكي أندرو برونسون تسببت في توتر العلاقات الأمريكية التركية، وما أسفر عنها من فرض واشنطن لعقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين، بسبب استمرار احتجاز القس.