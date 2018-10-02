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ديني

مبروك عطية: مستعد للعمل بالتمثيل لكن بأجر أعلى من عادل إمام.. فيديو

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 06:05 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إنه يطلب مقابلا ماديا نظير الظهور الإعلامي، منوها بأنه لا يقبل بأجر بسيط قائلا "مانشتغلش بأجر قليل إلا لو كنا هنموت من الجوع أما لو شبعانين فلن نقبل".

وأضاف عطية، فى لقائه على فضائية "ام بى سى"، أنه لو عرض عليه الظهور كضيف شرف فى عمل فني سيوافق على الفور ولكن بمقابل مادي كبير ويشترط أن يكون أعلى من أجر الفنان عادل إمام.

وأشار إلى أن الدور الفني طالما فيه إفادة للجمهور الذي سيشاهده فلا حرج فى ذلك أما الدور الذي فيه سفاهة وتفاهات فسيوافق عليه ولكن سيوزع الأجر المادي على الفقراء والمحتاجين.

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