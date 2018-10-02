ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شوقي علام: 60 دولة تشارك بمؤتمر دور الإفتاء بالعالم.. فيديو

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 06:04 م
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
توك شو
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن المؤتمر الرابع الخاص بدور وهيئات الإفتاء في العالم ينطلق خلال أيام 16 و 17 و 18 أكتوبر الجاري، في القاهرة، تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

وأضاف "علام" خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الثلاثاء، أن المؤتمر يحضره أكثر من 100 شخصية علمية من أكثر 60 دولة، مشيرًا إلى أن العدد الأكبر للمفتيين لأنهم المعنيون بشكل رئيسي بالأمر.

وتابع "علام" أن المؤتمر يعمل على عدد من المحاور، على رأسهم؛ الأصول المنهجية للتجديد في الفتوى، وكيفية التعامل مع القضايا المتشابكة التي نشهدها في وقتنا الحالي.

ترشيحاتنا

إخوانى بالشرقية يستدرج طفلا لبيع كليته لتاجر أعضاء بشرية

جروس يعلن تشكيل الزمالك لودية كفر الشيخ

المفتي يوضح الهدف من المؤتمر الرابع لدور وهيئات الإفتاء في العالم .. فيديو

اتحاد اليد يخطر الزمالك رسميا بعدم اللعب في القلعة البيضاء

أردوغان: سنحمي تركيا من مثلث الشر

بث مباشر مباراة الأهلي ووفاق سطيف في نصف نهائي بطولة أبطال أفريقيا

شاهد.. عري وجماجم ومخدرات بحفلات عبدة الشيطان في إسرائيل

كبرى شركات المقاولات التركية تعلن إفلاسها

تفاصيل إحباط خطف حبيبة ووردة من مدرستهما.. وأهالي كرداسة يسحلون المتهم..صور

دعم السياحة: زيارة ميلانيا ترامب رسالة للعالم بأمان مصر

وزير التعليم ينفي خبر استقالة المتحدث الرسمي أحمد خيري

منجد الفيوم يروي تفاصيل ذبح عاشق زوجته السابق: اكتشفت علاقته بزوجتي بعد خروجي من السجن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لفستان نانسي عجرم فى حفل ملكة جمال لبنان لعام 2018.. صور

شاهد أول صور لسقوط بوجى أحد القطارات أثناء تجربته بحوش محطة حلوان

5 مشاهد عفوية جمعت الرئيس بالطلاب خلال الملتقى العربي لمدارس التربية الخاصة

أقدم بائع لشرائط الكاسيت بشبرا يستعيد ذكرياته من راجعين لـ تامر وشيرين.. فيديو وصور

سعر صادم لتاج مايا رعيدي بمسابقة ملكة جمال لبنان 2018.. صور

فيديو

شوقي علام: 60 دولة تشارك بمؤتمر دور الإفتاء بالعالم.. فيديو
المفتي يوضح الهدف من المؤتمر الرابع لدور وهيئات الإفتاء في العالم .. فيديو
تعرف على حقيقة بيع بحيرة المنزلة لإحدى الدول العربية.. فيديو
تعرف على الملتحقين بمبادرة محو أمية اللغة الإنجليزية.. فيديو
مؤسس مبادرة مش هنسكت على التحرش الجنسي: لا ندعو للعنف.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟