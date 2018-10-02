شوقي علام: 60 دولة تشارك بمؤتمر دور الإفتاء بالعالم.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن المؤتمر الرابع الخاص بدور وهيئات الإفتاء في العالم ينطلق خلال أيام 16 و 17 و 18 أكتوبر الجاري، في القاهرة، تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.



وأضاف "علام" خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الثلاثاء، أن المؤتمر يحضره أكثر من 100 شخصية علمية من أكثر 60 دولة، مشيرًا إلى أن العدد الأكبر للمفتيين لأنهم المعنيون بشكل رئيسي بالأمر.



وتابع "علام" أن المؤتمر يعمل على عدد من المحاور، على رأسهم؛ الأصول المنهجية للتجديد في الفتوى، وكيفية التعامل مع القضايا المتشابكة التي نشهدها في وقتنا الحالي.

