التفاصيل الكاملة لقرار عمومية القومية للأسمنت بتصفية الشركة رسميا

قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة القومية للاسمنت، الموافقة على قرار تصفية الشركة بنسبة تصويت 99.42 % ، والموافقة على تعيين عبد النبى فرج عنتر مصفيا عاما على الشركة وتعيين عاطف محمد حسين مساعدا من7/10/2018 .



ونصت قرارات الجمعية على: على المصفى الالتزام بكافة الاحكام التى تضمنها المواد من 137 الى 145 من القانون رقم 159 لسنة1981 للشركات المساهمة و شركات التوصية بالاسهم و الشركات ذات المسئولية لائحته التنفيذية واتخاذ ما يلزم للحفاظ على اموال الشركة وحقوقها واستيفاء ما للشركة من حقوق لدى الغير وتصفية الديون المستحقة على الشركة وخاصة حقوق العاملين الواجبة عند التصفية.



وألزمت الجمعية العامة غير العادية المصفى تقديم حساب مؤقت بحد اقصى كل 6 اشهر الى الجمعية العامة للشركة تحت التصفية عن سير أعمال التصفية وما يعترضها من عقبات على ان يتم الانتهاء من كافة اعمال التصفية خلال عام على الاكثر من تاريخ صدور قرار الجمعية.