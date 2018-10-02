مُسنة تدعو للرئيس السيسي بسبب مبادرة القضاء على فيروس سي.. فيديو

شهدت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بالحملة القومية "للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية " إقبالا كثيفا من المواطنين بمحافظة البحيرة وخاصة كبار السن.



وأكدت حمدية عبداللاه 70 سنة أثناء انتظارها لإجراء التحاليل اللازمة بالوحدة الصحية بقرية معنيا بمركز ايتاى البارود أنها مريضة بالطحال والمرارة والالياف وفيروس سى وخشونة فى الركبتين" وانها جاءت لإعادة التحاليل مرة أخرى لصرف علاج فيروس سى وعلاج الأمراض الأخرى رحمة من ارتفاع أسعار الدواء وكشوفات الأطباء.



وأشادت حمدية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعلان مصر خالية من فيروس سي 2020 وقامت بالدعاء للرئيس قائلة الحمد لله "ربنا ينصرك على مين يعاديك ويجبرك ياريس ويكفيك شر المستخبى.. ربنا يقدرك على الغلابة وتعينهم يا ريس خلى بالك من الغلابة".



يذكر أن مبادرة القضاء على فيروس سى بالبحيرة تستهدف المسح الطبي الشامل لعدد 3 ملايين و785 ألف مواطن فوق سن الـ18 عاما من خلال 408 مراكز صحية و14 ألفا و460 فريقا مشاركا من الأطباء والعاملين بالمهن الطبية والصيادلة وأطباء الأسنان وفرق التمريض والعاملين الإداريين ومدخلي البيانات الذين تم إعدادهم وتدريبهم.