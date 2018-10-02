ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مُسنة تدعو للرئيس السيسي بسبب مبادرة القضاء على فيروس سي.. فيديو

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 06:21 م
مُسنة تدعو للرئيس
مُسنة تدعو للرئيس السيسى
جمالات الدمنهورى
شهدت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بالحملة القومية "للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية " إقبالا كثيفا من المواطنين بمحافظة البحيرة وخاصة كبار السن.

وأكدت حمدية عبداللاه 70 سنة  أثناء انتظارها لإجراء التحاليل اللازمة بالوحدة الصحية بقرية معنيا بمركز ايتاى البارود أنها مريضة بالطحال والمرارة والالياف وفيروس سى وخشونة فى الركبتين" وانها جاءت لإعادة التحاليل مرة أخرى  لصرف علاج فيروس سى وعلاج الأمراض الأخرى رحمة من ارتفاع أسعار الدواء وكشوفات الأطباء.

وأشادت حمدية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعلان مصر خالية من فيروس سي 2020 وقامت بالدعاء للرئيس قائلة الحمد لله "ربنا ينصرك على مين يعاديك ويجبرك ياريس ويكفيك شر المستخبى.. ربنا يقدرك على الغلابة وتعينهم يا ريس خلى بالك من الغلابة".

يذكر أن مبادرة القضاء على فيروس سى بالبحيرة تستهدف المسح الطبي الشامل لعدد 3 ملايين و785 ألف مواطن فوق سن الـ18 عاما من خلال  408 مراكز صحية و14 ألفا و460 فريقا مشاركا من الأطباء والعاملين بالمهن الطبية والصيادلة وأطباء الأسنان وفرق التمريض والعاملين الإداريين ومدخلي البيانات الذين تم إعدادهم وتدريبهم.
مُسنة تدعو للرئيس السيسي بسبب مبادرة القضاء على فيروس سي.. فيديو
مُسنة تدعو للرئيس السيسي بسبب مبادرة القضاء على فيروس سي.. فيديو
مُسنة تدعو للرئيس السيسي بسبب مبادرة القضاء على فيروس سي.. فيديو
مُسنة تدعو للرئيس السيسي بسبب مبادرة القضاء على فيروس سي.. فيديو
مُسنة تدعو للرئيس السيسي بسبب مبادرة القضاء على فيروس سي.. فيديو
مُسنة تدعو للرئيس السيسي بسبب مبادرة القضاء على فيروس سي.. فيديو
مُسنة تدعو للرئيس السيسي بسبب مبادرة القضاء على فيروس سي.. فيديو
مُسنة تدعو للرئيس السيسي بسبب مبادرة القضاء على فيروس سي.. فيديو
مُسنة تدعو للرئيس السيسي بسبب مبادرة القضاء على فيروس سي.. فيديو
مُسنة تدعو للرئيس السيسي بسبب مبادرة القضاء على فيروس سي.. فيديو

ترشيحاتنا

مدرب الإسماعيلي السابق يتولى مهمة تدريب نادي مولودية بجاية

لحظة دهس سيارة لمجموعة من المارة فى إسطنبول.. فيديو

الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة وفاق سطيف

وفاة الفنان جلال عبدالقادر

سعر صادم لفستان نانسي عجرم فى حفل ملكة جمال لبنان لعام 2018.. صور

إقبال متوسط من أعضاء الأهلى على حضور مباراة وفاق سطيف

تعيين المستشار أحمد حافظ متحدثًا جديدًا باسم وزارة الخارجية

إيهاب جلال يقترب من تدريب الإسماعيلى

وزير صحة سابق: قانون التجارب السريرية يعرض المريض على أنه حقل تجارب

ضبط 785 كيلو لحوم فاسدة داخل منزل جزار في ملوي

شاهد.. عري وجماجم ومخدرات بحفلات عبدة الشيطان في إسرائيل

أسطورة منتخب انجلترا لـ بوجبا: لا تستحق مسح أحذية لاعبي مانشستر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لفستان نانسي عجرم فى حفل ملكة جمال لبنان لعام 2018.. صور

شاهد أول صور لسقوط بوجى أحد القطارات أثناء تجربته بحوش محطة حلوان

5 مشاهد عفوية جمعت الرئيس بالطلاب خلال الملتقى العربي لمدارس التربية الخاصة

أقدم بائع لشرائط الكاسيت بشبرا يستعيد ذكرياته من راجعين لـ تامر وشيرين.. فيديو وصور

سعر صادم لتاج مايا رعيدي بمسابقة ملكة جمال لبنان 2018.. صور

فيديو

شوقي علام: 60 دولة تشارك بمؤتمر دور الإفتاء بالعالم.. فيديو
المفتي يوضح الهدف من المؤتمر الرابع لدور وهيئات الإفتاء في العالم .. فيديو
تعرف على حقيقة بيع بحيرة المنزلة لإحدى الدول العربية.. فيديو
تعرف على الملتحقين بمبادرة محو أمية اللغة الإنجليزية.. فيديو
مؤسس مبادرة مش هنسكت على التحرش الجنسي: لا ندعو للعنف.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟