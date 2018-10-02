حوار مجتمعي لقانون البحوث السريرية بعد إعادته للبرلمان

قال النائب مصطفى أبو زيد، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن حوارا مجتمعيا يتم الإعداد له لبحث مواد الاعتراض بقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية عقب إعادته إلى البرلمان من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن القانون لم يحل إلى اللجنة بعد لكن من المقرر إحالته خلال الجلسة المقبلة.



وأوضح أبو زيد في تصريحات خاصة، أن اللجنة ستراعي كافة ملاحظات الرئيس على القانون خلال المناقشة، التي تتم بحضور كافة الخبراء والمختصين والمعنيين بالقانون، بحيث لن يتم تهميش أو إهمال أي شخص له علاقة بالقانون "اللجنة بابها مفتوح للجميع".



ونوه وكيل لجنة الصحة إلى أن اللجنة تتبع مبدأ التوازن خلال المناقشة، لكي يخرج القانون في صورته الجديدة مرضيا لجميع الأطراف من ناحية ويحقق مصلحة البحث العلمي والطبي من ناحية آخرى.