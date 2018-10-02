القمامة تحاصر مجمع مدارس الحدائق الابتدائية بكفر الدوار.. صور

اشتكى أهالي شارع مسجد السلام بحي الحدائق بكفر الدوار، في رسالة لخدمة شكاوى المواطنين التي يخصصها موقع صدى البلد الإخباري لقراءه، من انتشار القمامة أمام مجمع مدارس الحدائق الابتدائية.



وقال أيمن عواض، في رسالته لـ صدى البلد: «جدران المدرسة مكتوب عليها النظافة من الإيمان.. والزبالة مالية الدنيا، ومفيش حد بيرفعها ولا فيه مسئول بيهتم بنظافة محيط المدارس».



وناشد مجلس مدينة كفر الدوار ووزارة التربية والتعليم بالاهتمام برفع القمامة من محيط مجمع المدارس، للإهتمام بصحة الطلاب وتوفير المناخ المناسب للعملية الدراسية.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056