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الصين تنتج أكثر من 100 ألف روبوت خلال 8 أشهر

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 06:10 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن إنتاج الروبوت الصناعي في البلاد تجاوز 100 ألف في الثمانية أشهر الأولى من هذا العام.

وذكرت الوزارة - في أحدث إحصائيات نشرتها اليوم الثلاثاء - إن الصين أنتجت 101717 وحدة من الروبوتات الصناعية خلال الفترة ما بين شهري يناير وأغسطس، بزيادة 4ر19% عن العام السابق.

وأضافت الوزارة أن حجم الإنتاج يتجاوز المستهدف في خطة وضعتها الصين عام 2016 لزيادة إنتاج الروبوتات السنوي ثلاثة أضعاف ليصل إلى 100 ألف بحلول عام 2020، وذلك في إطار سعي الحكومة لتحديث قطاع التصنيع لاسيما في المجالات التي تواجه نقصا في الأفراد في سن العمل وارتفاع تكاليف العمالة.

وتعتزم الصين بموجب الخطة نشر استخدام الروبوتات الصناعية في صناعات، مثل: صناعة السيارات والإلكترونيات والأجهزة المنزلية والملاحة والمنسوجات والكيماويات.

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