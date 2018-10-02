ميناء الإسكندرية: مغادرة 6 قطارات محملة بـ 8135 طن قمح

قال اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية إنه غادر الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 قطارات محملة بـ 8 آلاف و135 طنا من القمح متجهة إلى مطاحن ببني سويف والمنيا وكفرالشيخ.



وأوضح عطية - في بيان صادر عن الهيئة اليوم الثلاثاء - أن الميناء يستخدم النقل متعدد الوسائط في دخول وخروج البضائع من وإلى الميناء .. مشيرا إلى أنه يرتبط بالميناء خطوط سكك حديد تصل إلى مينائي الإسكندرية والدخيلة، كما يرتبط بميناء الإسكندرية ثلاث وصلات برية هي كوبري 27 الذي يعمل بشكل طبيعي والثانية وصلة 54 الجاري العمل بها والتي تربط الميناء بالطريق الدولي الساحلي ووصلة الدخيلة التي تربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي كما يوجد وصلة للنقل النهري حيث يرتبط ميناء الإسكندرية بترعة النوبارية عبر الهاويس المالح.



ومن جانبه .. قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية: إن الميناء شهد نشاطا ملحوظا في حركة النقل عبر السكة الحديد حيث تم نقل المولاس والغلال والفحم عن طريق القطارات من وإلى الميناء.



وأوضح أنه غادر ميناء الدخيلة 267 ألف طن فحم على متن 5329 قطار خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري ، كما خرجت كمية قمح تزن 410 آلاف طن على متن 270 قطارا.