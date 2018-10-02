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أخبار العالم

وزير الإعلام اليمني يشيد بدعم الملك سلمان للبنك المركزي

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 06:17 م
صدى البلد
منار نور
أعرب معمر الإريانى وزير الإعلام باليمن ، عن سعادته بعد إعلان السعودية دعها للبنك المركزي اليمنى.

قال "الإرياني" في تغريدة له عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، الدعم السعودي لليمن يأتي استمرارًا لنهج المملكة العربية السعودية الدائم في الوقوف مع الشعب اليمني، وانطلاقًا من اهتمامها في تحقيق الاستقرار للاقتصاد اليمني وتعزيز قيمة العملة اليمنية.

كانت المملكة قد أعلنت عن توجيه خادم الحرمين الشريفين بتقديم دعم مالى للبنك المركزى اليمنى بقيمة 200 مليون دولار لدعم موقفه المالى وللتخفيف عن المعاناة الاقتصادية التى يتعرض لها الشعب اليمنى.

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