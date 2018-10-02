إسرائيل تهاجم الوكالة الدولية للطاقة الذرية

شن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، هجوما شديدا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بسبب عدم تناولها للموقع الذي كشف عنه نتنياهو خلال خطابه أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وكتب الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء الإسرائيلية على تويتر: "تطرقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الفحوصات التي أجرتها في أماكن مختلفة بإيران ولكنها لم تتطرق إلى الموقع في طورقوزاباد الذي استعرضه رئيس الوزراء نتنياهو خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة".



وكان نتنياهو قد قال خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن إيران تمتلك منشأة ذرية سرية في طهران، مشيرا إلى أن إيران تقوم بتخزين أسلحة ومواد نووية في تلك المنشأة.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المنشأة السرية كشف عنها الموساد الإسرائيلي، وأشارت إلى أن مواطنين إيرانيين ذهبوا لالتقاط صور بجوار المنشأة السرية بعدما كشف عنها نتنياهو.

