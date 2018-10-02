يوفنتوس يعلن تشكيل مواجهة يانج بويز فى دوري أبطال أوروبا بدون رونالدو

أعلن ماسيمو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس عن التشكيلة الرسمي للفريق لمواجهة يانج بويز السويسري بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي ستنطلق مساء اليوم الثلاثاء.



ونجح يوفنتوس في تحقيق الفوز علي فالنسيا في الجولة الأولى بهدفين دون رد، في المباراة التي شهدت طرد لـ كريستيانو رونالدو.



وجاءت تشكيلة أليجري كالآتي:



تشيزيني، بارزالي، بونوتشي، بيناتيا ، أليكس ساندرو، كوادرادو، برنارديشي، بانيك ، ماتويدي، ديبالا و ماندزوكيتش

