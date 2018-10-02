ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

يوفنتوس يعلن تشكيل مواجهة يانج بويز فى دوري أبطال أوروبا بدون رونالدو

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 06:19 م
صدى البلد
أحمد هاني
أعلن ماسيمو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس عن التشكيلة الرسمي للفريق لمواجهة يانج بويز السويسري بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي ستنطلق مساء اليوم الثلاثاء.

ونجح يوفنتوس في تحقيق الفوز علي فالنسيا في الجولة الأولى بهدفين دون رد، في المباراة التي شهدت طرد لـ كريستيانو رونالدو.

وجاءت تشكيلة أليجري كالآتي:

تشيزيني، بارزالي، بونوتشي، بيناتيا ، أليكس ساندرو، كوادرادو، برنارديشي، بانيك ، ماتويدي، ديبالا و ماندزوكيتش
يوفنتوس يعلن تشكيل مواجهة يانج بويز فى دوري أبطال أوروبا بدون رونالدو

ترشيحاتنا

مبروك عطية: مستعد للعمل بالتمثيل لكن بأجر أعلى من عادل إمام.. فيديو

اتحاد اليد يخطر الزمالك رسميا بعدم اللعب في القلعة البيضاء

فاجعة.. أول صور لحريق أبو ظبي ومقتل 9 إماراتيين

أسطورة منتخب انجلترا لـ بوجبا: لا تستحق مسح أحذية لاعبي مانشستر

الأهلي يستقر على التشكيل الرئيسي لمواجهة وفاق سطيف

محمد صلاح ينشر صورة جديدة له

نجم الأهلي السابق: مروان محسن سيعتزل الكرة فى هذه الحالة

الحكومة توافق على زيادة اتفاقية المساعدة الأمريكية لمصر إلى 124 مليون دولار

تفاصيل إحباط خطف حبيبة ووردة من مدرستهما.. وأهالي كرداسة يسحلون المتهم..صور

إيهاب جلال يقترب من تدريب الإسماعيلى

بعد 100 عام من الحيرة.. حل أقدم لغز أثري

ضربة موجعة من جديد لـ ميسي في إسبانيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لفستان نانسي عجرم فى حفل ملكة جمال لبنان لعام 2018.. صور

شاهد أول صور لسقوط بوجى أحد القطارات أثناء تجربته بحوش محطة حلوان

5 مشاهد عفوية جمعت الرئيس بالطلاب خلال الملتقى العربي لمدارس التربية الخاصة

أقدم بائع لشرائط الكاسيت بشبرا يستعيد ذكرياته من راجعين لـ تامر وشيرين.. فيديو وصور

سعر صادم لتاج مايا رعيدي بمسابقة ملكة جمال لبنان 2018.. صور

فيديو

شوقي علام: 60 دولة تشارك بمؤتمر دور الإفتاء بالعالم.. فيديو
المفتي يوضح الهدف من المؤتمر الرابع لدور وهيئات الإفتاء في العالم .. فيديو
تعرف على حقيقة بيع بحيرة المنزلة لإحدى الدول العربية.. فيديو
تعرف على الملتحقين بمبادرة محو أمية اللغة الإنجليزية.. فيديو
مؤسس مبادرة مش هنسكت على التحرش الجنسي: لا ندعو للعنف.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟