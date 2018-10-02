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أخبار البلد

حنفي: عقوبة تهريب المخدرات إلى السعودية تصل للإعدام.. صور

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 06:23 م
صدى البلد
سعيد العربي
قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، إن الاتحاد أطلق مبادرة مؤخرا بالتنسيق مع الجهات بالمملكة العربية السعودية، بأن تصل عقوبة تهريب المخدرات إلى الإعدام، مشيرا إلى أن ذلك ليس ارهابا وانما للتحذير من عمليات التهريب.

وأضاف "حنفي" في ندوة بموقع صدى البلد أن عمليات التهريب زادت في الفترة الاخيرة بشكل ملحوظ، موضحا أن بعض من تم القبض عليهم قاموا بتهريب المخدرات في طفايات الحريق بالسيارات.

وأشار إلى أن إحدى المدن تتبع محافظة الدقهلية تقوم بتجهيز سيارات النقل الثقيل وتعد أشهر المدن التي زادت منها عمليات تهريب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية.

حنفي: عقوبة تهريب المخدرات إلى السعودية تصل للإعدام.. صور
حنفي: عقوبة تهريب المخدرات إلى السعودية تصل للإعدام.. صور
حنفي: عقوبة تهريب المخدرات إلى السعودية تصل للإعدام.. صور
حنفي: عقوبة تهريب المخدرات إلى السعودية تصل للإعدام.. صور
حنفي: عقوبة تهريب المخدرات إلى السعودية تصل للإعدام.. صور
حنفي: عقوبة تهريب المخدرات إلى السعودية تصل للإعدام.. صور

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