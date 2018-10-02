الدفاع الروسية: هناك أكثر من 6 ملايين لاجئ سوري في 45 دولة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عدد اللاجئين السوريين الموزعين على أراضي 45 دولة مختلفة بلغ 6 ملايين و639 ألفا و529 شخصا، منهم مليون و991 ألفا و892 امرأة، و3 ملايين و386 ألفا و150 طفلا.



وقالت وزارة الدفاع - وفقا لما ذكرته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء - إن "سلطات ما يقرب من 30 دولة يتواجد بها سفارات روسية من بينها (تركيا، ولبنان والأردن وألمانيا والعراق وهولندا والنمسا والدنمارك) أكدت صحة الأرقام المقدمة من مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين حول أعداد اللاجئين السوريين على أراضيها".



من جانبه، أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع اللاجئين السوريين أن 145 لاجئا عادوا - أمس - من لبنان إلى سوريا ، مضيفا أن هذه المجموعة عادت إلى الوطن عبر نقطة التفتيش الحدودية "جديدة يابوس" وضمت 44 امرأة و71 طفلا، فيما عاد إلى سوريا من الدول الأخرى، منذ 18 يوليو الماضي، 15 ألفا و473 لاجئا ، منهم 15 ألفا و155 شخصا من لبنان، و318 شخصا من الأردن عبر المركز الحدودي "نصيب".