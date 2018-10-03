قانون الدواء المصري على رأس أجندة صحة البرلمان بدور الانعقاد الرابع

استعرض النائب مصطفى أبو زيد، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، مؤكدا أن اللجنة ستناقش عددا من القوانين المهمة -عقب حسم قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية- وعلى رأسها قانون الدواء المصري الذي أقره مجلس الوزراء وأحاله للبرلمان.





وأوضح أبو زيد في تصريحات خاصة، أن القانون الجديد يحتوي على أربع مواد أساسية حاكمة لتنظيم أوضاع الصناعة الدوائية ومادتين للرقابة بدءًا من الاستيراد ومرورا بالتصنيع ووصولًا إلى التوزيع سواء كانت أدوية بشرية أو بيطرية، وكذلك تحديد آليات الشراء الموحد من المصنع.





ونوه النائب إلى أن وزارة العدل وافقت على مطلب المجتمع المدني بإضافة مادة تنص على وجود مجلس أعلي للدواء والتكنولوجيا الطبية وهذا المقترح كان مقدمًا من جامعة زويل وأن تكون تبعية المجلس لرئاسة الجمهورية وعضوية الوزراء المختصين، ويهدف لوضع السياسة العامة المتعلقة بالدواء والتكنولوجيات الطبية والرقابة عليها.





كما أقر مشروع القانون الجديد في إحدى مواده وجود هيئة عليا للدواء كهيئة خدمية للرقابة على الدواء، وهيئة أخرى اقتصادية تكون مهمتها القيام بعمليات الشراء الموحد للأجهزة والمستلزمات والمستحضرات الدوائية تحت اسم الهيئة المصرية للتكنولوجيات الطبية وإحدى المواد حددت أن يكون مقر هيئة الدواء العليا في العاصمة الإدارية الجديدة.



