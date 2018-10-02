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الطرابيشي رئيسا لفرعية الصحفيين بالإسكندرية

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 06:19 م
انتخابات نقابة الصحفين
انتخابات نقابة الصحفين الفرعية بالإسكندرية
أحمد عبد العزيز
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، فوز المرشح رزق الطرابيشي بمنصب رئيس النقابة الفرعية للصحفيين بالاسكندرية، بعد حصوله على 91 صوتا من إجمالي 133 صوتا صحيحا.

حصلت هويدا فتحى على 22 صوتا، بينما حصل محمد محمود على 20 صوتا.

وأشرفت على العملية الانتخابية لجنة من النقابة العامة للصحفيين بالقاهرة برئاسة جمال عبد الرحيم، وكل من أيمن عبد المجيد، ومحمد كمال، وعمرو بدر، وحسين الزناتى، على الانتخابات على منصب النقيب، و3 من أعضاء المجلس بدلًا من الذين انتهت مدة عضويتهم.

وشهدت الانتخابات اليوم، إقبالا كثيفا من جانب أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين بالإسكندرية، الذين توافدوا منذ الساعة العاشرة صباحا وحتى موعد إغلاق باب التصويت.

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