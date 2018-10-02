وكيل الصحة بكفر الشيخ يشدد على حسن معاملة المرضى..صور

عقد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ اليوم، الثلاثاء، اجتماعًا مع الأطباء بمستشفى كفر الشيخ العام بحضور الدكتور لطفي عبد السميع، مدير عام المستشفى؛ لبحث آليات العمل خلال المرحلة المقبلة بما يساهم في تقديم خدمات طبية متميزة.



ووجه وكيل وزارة الصحة الجديد، تعليماته بالعمل على راحة المرضى وإعادة بناء جسور الثقة في المنظومة الصحية بالمحافظة، والارتقاء بالخدمات الطبية، والالتزام بمعايير الجودة، ومكافحة العدوى.



كما تفقد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ مركز أبحاث الكبد للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمركز موجها بحسن معاملة المرضى والانضباط الإداري وأداء الخدمة الطبية على أكمل وجه والالتزام بمعايير الجودة .

