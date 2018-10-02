تعرف على المنصب الجديد للمتحدث باسم وزارة الخارجية

أعلن "أحمد أبو زيد " المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية انتهاء مهمته كمتحدث رسمي باسم الوزارة، وبدء مهام عمله الجديد كسفير لمصر في كندا.



وكتب "أبو زيد " من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "اختتم اليوم مهمتى كمتحدث باسم وزارة الخارجية، وأبدأ مهمة جديدة كسفير لمصر في كندا.. أدعوكم للاستمرار في متابعتي على حسابي الجديد كسفير لمصر في كندا لتستمر حلقات التواصل مع أبناء الوطن في مصر، وتبدأ مسيرة جديدة للتواصل المباشر مع كل مصرى ومصرية في كندا".