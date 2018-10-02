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أخبار العالم

الرئيس التونسي يلتقي عهد التميمي في القصر الرئاسي .. صور

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 06:22 م
لقاء السبسي وعهد
لقاء السبسي وعهد التميمي
شريف سيد
استقبل الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، اليوم "الثلاثاء"، بقصر قرطاج، الأسيرة الفلسطينية المحررة عهد التميمي برفقة أفراد عائلتها.

وأكد السبسي خلال اللقاء وفق ما نقلته وسائل الإعلام التونسية أن دعوته للمناضلة عهد التميمي وتكريمها في تونس هو تقدير لنضال وتضحيات كبيرة لأجيال متعاقبة من الشعب الفلسطيني واعتراف متجدد وثابت بعدالة القضية الفلسطينية وبمكانتها في وجدان الشعب التونسي.

وأعرب السبسي عن تضامن بلاده الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرر من الاحتلال والدفاع عن أرضه ومقدساته، مبرزا أن زيارة عهد التميمي تتزامن مع الذكرى 33 لأحداث حمام الشط التي امتزج فيها الدم التونسي بالدم الفلسطيني.

من جانبها أعربت عهد التميمي عن شكرها وامتنانها لمبادرة رئيس الجمهورية، مؤكدة أنها الزيارة الأولى التي تقوم بها إلى بلد عربي بعد الإفراج عنها من السجون الإسرائيلية.
الرئيس التونسي يلتقي عهد التميمي في القصر الرئاسي .. صور
الرئيس التونسي يلتقي عهد التميمي في القصر الرئاسي .. صور
الرئيس التونسي يلتقي عهد التميمي في القصر الرئاسي .. صور

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