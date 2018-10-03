البرلمان يجري انتخابات 25 لجنة نوعية بالمجلس.. اليوم

يعقد مجلس النواب، جلسته العامة، اليوم الأربعاء، في ثاني جلساته بدور الانعقاد الرابع وذلك لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، على أن يعقبها إجراء الانتخابات للجان النوعية الـ25.



وكان رئيس المجلس، قد قرر خلال جلسة أمس الثلاثاء، فتح باب استقبال رغبات النواب الخاصة بتغيير عضويتهم فى اللجان، وذلك طبقا للمادة 39 من اللائحة الداخلية للمجلس، التى تنص على أن يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات مع مراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة.



وحذر عبد العال من الانتقال الجماعى من لجنة إلى أخرى، حيث تلاحظ ذلك خلال الأدوار الماضية، مشيرا إلى ذلك سيواجه باللائحة.





