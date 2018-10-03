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برلمان

برلماني يطالب بتعميم مبادرة فيروس سي على الفشل الكلوي

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 03:59 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد أيمن
أشاد النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي نهائيا بمصر، مؤكدا أنها إنجاز جديد يحسب للرئيس ويضاف لقائمة إنجازاته في مجال الصحة ومكافحة الأمراض المزمنة.

وطالب "مخاليف" في تصريحات خاصة، بتعميم المبادرة على كافة الأمراض الأخرى وعلى رأسها مرض الفشل الكلوي الذي أصبح خطرا يهدد العديد من المصريين، داعيا كافة أجهزة ومؤسسات الدولة خاصة الوزارات بمختلف حقائبها إلى المشاركة في مبادرة الرئيس بالعمل على توعية المواطنين للوقاية من المرض، بجانب تذليل كافة مسببات المرض.

وأوضح النائب، أن وزارة الإسكان -على سبيل المثال- مطالبة بتطهير كافة مصادر المياه المستخدمة للري والشرب والتأكد من نظافتها لوقاية المواطنين من الفشل الكلوي وغيرها من الأمراض الخطيرة.

وتوقع نجاح مبادرة الرئيس وإنهاء معاناة مرضى فيروس سي في أسرع وقت لتصبح مصر خالية من هذا المرض، على أن يتم إطلاق المزيد من الفاعليات والمبادرات لمكافحة الأمراض الأخرى.

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