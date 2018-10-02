بعد خسائر 861 مليون جنيه.. تصفية القومية للأسمنت.. الإدارات السابقة متهمة بالأزمات.. ورئيس الشركة يطالب بمكتب آخر للفصل فى القرار

التفاصيل الكاملة لقرار عمومية القومية للأسمنت بتصفية الشركة رسميا

القابضة للكيماويات: 861 مليون خسائر القومية للأسمنت خلال عام

العمومية: إبلاغ النيابة عن العجز بالكلينكر وتقصى حقائق عن ملاحظات المحاسبات

رئيس القومية للأسمنت يعترف:

لو أوقفنا الشركة من عامين لأنقذنا 2 مليار

أسباب تراجع خسائر الشركة خلال العام المالى الماضي

حمدى: أرفض تصفية القومية للأسمنت وأطالب بمكتب آخر للفصل فى القرار

استشاري القومية للأسمنت: الإدارات السابقة ساهمت في تدهور أوضاع الشركة





قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة القومية للأسمنت، الموافقة على قرار تصفية الشركة بنسبة تصويت 99.42 %، والموافقة على تعيين عبد النبى فرج عنتر مصفيا عاما على الشركة وتعيين عاطف محمد حسين مساعدا من7/10/2018.ونصت قرارات الجمعية على: على المصفى الالتزام بكافة الأحكام التى تضمنها المواد من 137 الى 145 من القانون رقم 159 لسنة1981 للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية لائحته التنفيذية واتخاذ ما يلزم للحفاظ على أموال الشركة وحقوقها واستيفاء ما للشركة من حقوق لدى الغير وتصفية الديون المستحقة على الشركة وخاصة حقوق العاملين الواجبة عند التصفية.وألزمت الجمعية العامة غير العادية المصفى تقديم حساب مؤقت بحد أقصى كل 6 أشهر إلى الجمعية العامة للشركة تحت التصفية عن سير أعمال التصفية وما يعترضها من عقبات على ان يتم الانتهاء من كافة أعمال التصفية خلال عام على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجمعية.وقال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية احدى شركات قطاع الاعمال العام إنه تم إرسال الدراسة الفنية التى أعدها المكتب الاستشارى المكلف حول جدوى تشغيل شركة القومية للأسمنت من عدمها الى جميع الجهات الرسمية لتوضيح الأسس التى بناء عليها تم التوصية بإغلاق الشركة.أضاف مصطفى أن من يشكك فى الدراسة عليه تقديم دراسة علمية توضح الرأي الآخر مؤكدا أن استمرار تشغيل الشركة صعب ويعنى استمرار نزيف الخسائر وإنفاق مبالغ كبيرة دون عائد.وحققت القومية للأسمنت صافى خسائر خلال العام المالى الماضى نحو 861 مليون جنيه.وأوضح أن الجمعية العمومية العامة قررت اليوم، إبلاغ النيابة العامة عن العجز بمخزون الكلينكر وتشكيل لجنة تقصى حقائق حول ملاحظات ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات.واعتمدت الجمعية العامة القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣٠/٦/٢٠١٨ باجمالي حجم خسائر 861 مليون جنيه مقابل خسائر 1.2 مليار جنيه ، عن العام الماضي، بجانب عدة قرارات أهمها التصديق علي القوائم المالية و نتائج الاعمال مع عدم الاخلال بالبند 9، اقرار صرف العلاوة الدورية للعمال 1/7/2018.كما تم إخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة ومد فترة عمل مجلس الادارة .وقال محمد حسانين رضوان ،رئيس مجلس إدارة شركة القومية للأسمنت، إنه كان من المفترض ايقاف تشغيل الأفران بالشركة بعد قرار تحرير سعر الصرف الأجنبى فى 2016.أضاف خلال الجمعية العامة العادية الشركة القومية للاسمنت أنه لو تم إيقاف تشغيل الشركة منذ عامين لاستطعنا إنقاذ الشركة من خسائر بقيمة 2 مليار جنيه.أكد أن الدراسة الاستشارى الخاصة بملف القومية للاسمنت كان هدفها امكانية الاستقرار و ليس الوقف.أوضح رضوان ، أن الشركة حققت إجمالي ايرادات 1.2مليار جنيه خلال العام المالى 2017/2018، فيما بلغت المصروفات 2.1 مليار جنيه ، وبلغت اجمالى أجور العمال نحو22%من الإيرادات.وقال رئيس الشركة القومية للاسمنت، إن خسائر الشركة انخفضت خلال عام 2017/2018 إلى 861 مليون جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه.وأضاف "رضوان" خلال الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة، اليوم، أن تراجع الخسائر يأتي نتيجة اتخاذ بعض الإجراءات منها إيقاف الأفران التي تحقق الخسائر وإلغاء التسهيلات الممنوحة للعملاء ووقف تشغيل الطواحين خلال وقت ذروة استخدام الطاقة.وأوضح، أنه تم الاستغناء عن عمالة المقاول الخارجي وإيقاف عدد ساعات العمل الإضافية غير المبررة وتقليل حوافز العمال، لافتًا إلى أن قيمة الخسائر المُرحلة للشركة بلغت 2.55 مليار جنيه في العام المالي الماضي.وأكد الدكتور سيد الطيب رئيس الفريق المشرف على إعداد دراسة جدوى استمرار تشغيل القومية للأسمنت، أن الإدارات غير المسئولة وغير الواعية على مدار 22 عاما ساهمت في تدهور أوضاع الشركة.وقال "الطيب"، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة القومية للأسمنت اليوم "الثلاثاء" لمناقشة استمرار عمل الشركة، إن هذه الإدارات تسببت في مضاعفة تكلفة إنتاج الطن من الأسمنت بالتعاقد مع مشغل إضافي خارجي إلى جانب عمال الشركة.وأضاف أن عدد العمال في الشركة وصل إلى 6 أضعاف العدد المطلوب لإنتاج الطن، مطالبا بمحاسبة إدارات الشركة السابقة منذ عام 1996 لما تسببت فيه قراراتها من تدهور لأوضاع الشركة.و علي جانب آخر أكد عماد حمدى ،عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ،ونائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، أن الاتحاد يرفض قرار تصفية شركة القومية للاسمنت وسنطالب خلال الجمعية العامة المنعقدة اليوم بالاستعانة بطرف ثالث للفصل فى قرار التصفية الذى أكده المكتب الاستشارى المكلف بعمل دراسة جدوى تشغيل الشركة من عدمه.أضاف حمدى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن اتحاد العمال يقدر المراكز البحثية المصرية والتى أسند لها دراسة حالة القومية للاسمنت ولكن شركات الأسمنت الأخرى لا تستعين بهم بل يتم الاستعانة بمكاتب خارجية لذا نطالب بضرورة اللجوء إلى إحدى شركات التشغيل لدراسة ملف الشركة مرة أخرى.وأكد حمدى، أن الحديث عن مخالفة القومية للأسمنت للاشتراطات البيئية غير منطقي، والاشتراطات توضع من جانب وزارة البيئة وعلى إدارة الشركة الالتزام بها.أوضح حمدى ،تمسك اتحاد العمال بالقانون و الدستور بحق الثلاثية "العمال ،أصحاب العمل ، الحكومة" فى الاتفاق على الخروج و التصفية بالإضافة إلى التمسك بـ 17 ألف جنيه كمتوسط أجر للعامل بالشركة الذى أعلنه رئيس القابضة الكيماوية.