انعقاد دائم لمحامين القاهرة الجديدة لحين انتهاء أزمة نقل محكمة المرج

قررت نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة برئاسة النقيب أشرف زكي، دخول حالة انعقاد دائم للمجلس الفرعي لحين انتهاء أزمة نقل محكمة المرج إلى الأميرية، ومشكلتي الحفظ لدائرتي المرج والمطرية، بالتنسيق مع سامح عاشور نقيب المحامين وكافة الجهات المعنية بوزارة العدل وشئون المحاكم ومحكمتي شمال القاهرة والقاهرة الجديدة.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس نقابة القاهرة الجديدة، بمقر الفرعية، لبحث العديد من الأنشطة والخِدْمات النقابية، ونقل محمد منطاوي، عضو شباب بالنقابة الفرعية، وحرص النقيب العام على التواصل مع وزارة العدل خاصة مع مساعد الوزير لشئون أبنية المحاكم، لحل الأزمة في أقرب وقت ممكن.