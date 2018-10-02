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مرأة

طريقة سهلة وبسيطة للقضاء على حبوب البشرة

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 07:56 م
صدى البلد
علا أحمد
يعتبر التصدى لمشكلة الحبوب الموجودة في البشرة من أكثر الأمور التي تشغل بال العديد من الفتيات كونها تؤثر بشكل سلبي على جمال بشرتهم، وتزيد من الظهور بإطلالة باهتة وغير جذابة، حتي مع وضع لمسات الماكياج.

فكما نصحت خبيرة التجميل والماكياج رضوى طه، فهناك طريقة مجربة وفعالة تساعد في التصدى لمشكلة حبوب البشرة وذلك من خلال وضع خليط من "ماء الورد ومسحوق النشا" على البشرة وترك الخليط لمدة ساعة على البشرة.

وأضافت خبيرة التجميل والماكياج، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن تلك الطريقة تساعد في تقليل نمو البكتريا في البشرة وبالتالى القضاء على مشكلة الحبوب بصورة ملحوظة، بالإضافة إلى ذلك تساعد تلك الطريقة قى التخلص من مشكلة بهتان البشرة لأنها تساعد في تعزيز الدورة الدموية في البشرة.

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